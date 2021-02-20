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Брюгге закономерно перевыполнил план, Шахтер одолел Маккаби не на классе. Аудиомнение #70

Лига Европы
(1 голосов)

По следам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием украинских грандов

Брюгге закономерно перевыполнил план, Шахтер одолел Маккаби не на классе. Аудиомнение #70

Аудиомнение

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: Динамо" – "Брюгге" (1:1), "Маккаби" – "Шахтер" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Вербич или Беседин? Индивидуальный провал Цыганкова и Де Пены, вкатка "Динамо" после зимней паузы и ожидаемо прагматичный "Брюгге", к которому киевляне оказались не слишком готовы. Окончательно выясняем, кто виноват в голе Мехеле, делаем ставки на ответные матчи. Ругаем игру "Шахтера" в обороне и просим быть точными в определении успеха "горняков" в Тель-Авиве – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:35 – "Динамо" – "Брюгге"

04:29 – Голы Буяльского и Мехеле

07:03 – "Маккаби" – "Шахтер"

12:44 – Баллы в копилку для Украины и ее грандов, прогноз на ответные поединки

15:03 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Евгений Коноплянка Мирча Луческу Маккаби (Тель-Авив) Марлос Алан Патрик Виталий Буяльский Лига Европы Георгий Бущан Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Беседин Николай Матвиенко Виктор Цыганков Брандон Мехеле Беньямин Вербич Карлос де Пена Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Патрик ван Леувен
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