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Брюгге закономерно перевыполнил план, Шахтер одолел Маккаби не на классе. Аудиомнение #70
По следам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием украинских грандов
Аудиомнение
Обсуждаем следующие поединки: Динамо" – "Брюгге" (1:1), "Маккаби" – "Шахтер" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Вербич или Беседин? Индивидуальный провал Цыганкова и Де Пены, вкатка "Динамо" после зимней паузы и ожидаемо прагматичный "Брюгге", к которому киевляне оказались не слишком готовы. Окончательно выясняем, кто виноват в голе Мехеле, делаем ставки на ответные матчи. Ругаем игру "Шахтера" в обороне и просим быть точными в определении успеха "горняков" в Тель-Авиве – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:35 – "Динамо" – "Брюгге"
04:29 – Голы Буяльского и Мехеле
07:03 – "Маккаби" – "Шахтер"
12:44 – Баллы в копилку для Украины и ее грандов, прогноз на ответные поединки
15:03 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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