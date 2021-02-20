Брюгге закономерно перевыполнил план, Шахтер одолел Маккаби не на классе. Аудиомнение #70

Обсуждаем следующие поединки: Динамо" – "Брюгге" (1:1), "Маккаби" – "Шахтер" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Вербич или Беседин? Индивидуальный провал Цыганкова и Де Пены, вкатка "Динамо" после зимней паузы и ожидаемо прагматичный "Брюгге", к которому киевляне оказались не слишком готовы. Окончательно выясняем, кто виноват в голе Мехеле, делаем ставки на ответные матчи. Ругаем игру "Шахтера" в обороне и просим быть точными в определении успеха "горняков" в Тель-Авиве – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:35 – "Динамо" – "Брюгге"

04:29 – Голы Буяльского и Мехеле

07:03 – "Маккаби" – "Шахтер"

12:44 – Баллы в копилку для Украины и ее грандов, прогноз на ответные поединки

15:03 – Не попадайте в офсайд!