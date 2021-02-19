Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Напрашивался в номинацию Алан Патрик. Ведь бразилец вчерашней игрой в матче с "Маккаби" (Тель-Авив) буквально разорвал шаблоны. Точнее, стереотипы. Помните, как формировался этот игрок? В эпоху Мирчи Луческу он получал немного игрового времени, а часто выступал субъектом насмешек. При Паулу Фонсеце он стал основным, а для процесса командного прессинга – вообще системоопределяющим футболистом "Шахтера". Набравшись опыта и почувствовав уверенность, он усовершенствовал в себе и другие качества. Вчерашний матч – яркая иллюстрация сегодняшней важности Алана Патрика для "Шахтера". Это не только прессинг, не только выход из обороны в атаку через короткий пас, это и интенсивность, контроль мяча, определение направления движения и прочее.

Но о "Шахтере" написано больше, чем о "Динамо", поэтому для соблюдения баланса героем дня признаем Виталия Буяльского. Вероятно, не менее достойный кандидат, чем Алан Патрик. Хотя суть иная. С одной стороны, хорошо, что Виталий был активным, забил красавец-гол, имел еще несколько моментов для взятия ворот. С другой, плохо, когда три из четырех командных ударов принадлежат одному футболисту, для которого, кроме всего прочего, не совсем характерна такая игра.

"Динамо" создало мало. Из четырех ударов три принадлежат именно Буяльскому. Только после его маневров мяч долетал до ворот Миньоле, поскольку удар Беседина (единственный, кто пробил по воротам "Брюгге, кроме Буяльского) был заблокирован. В центре поля "Брюгге" играло "треугольником", развернутым вершиной вниз. Вормер был тем игроком, на чьих плечах держалась структура бельгийской команды. Настоящий капитан и лидер. А вот у "Динамо" лидером был Буяльский, хотя он встречался с мячом значительно реже, чем Сидорчук с Шапаренко. Такую роль Буяльскому определил Мирча Лучску, выдвинув его выше пары опорных полузащитников. Он лишь тридцать раз коснулся мяча, тогда как у Шапаренко и Сидорчука этот показатель почти вдвое выше. Однако Бульський – герой матча, а его коллеги могут претендовать на звание антигероев.

Шапаренко провалил игру, Сидорчук сыграл на своем уровне, который уже весьма сомнительный даже для уровня плей-офф Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Ошибки, допущенные Сергеем в непринужденных ситуациях, затмевают всю полезность Сидорчука в центре поля. Все это более болезненно ударило бы по "Динамо", сыграй менее продуктивно Виталий Буяльский.

Он самокритично высказался относительно двух нереализованных ударов головой, скромно отметил свой гол-красавец. Но правда в том, что без Бульского "Динамо" не добилось бы даже ничьей в домашнем поединке.