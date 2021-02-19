Брюгге не хотел сдавать тест на коронавирус в Украине, опасаясь мошеничества

Руководство "Брюгге" до последнего момента отказывалось проходить тестирование на коронавирус всей командой в Киеве.

Команда прибыла в Киев 17 февраля. Она не хотела проходить тестирование, которое требовало украинское правительство, опасаясь мошенничества. Клуб имел подозрение, что тесты могут быть не в пользу команды накануне матча с "Динамо".

Игроки и персонал "Брюгге" прошел обязательное тестирование в Бельгии перед вылетом. Второе тестирование в стране, куда отправляется клуб, не входит в официальные рекомендации УЕФА.

"Брюгге" пытался решить вопрос с тестами через посольство Бельгии, которое подключило к этому премьер-министра Бельгии Александра де Кро. Команде не разрешали покидать отель, пока решался этот вопрос.

Вскоре бельгийская сторона сумела договориться, что тесты сдавать не нужно. Но украинский чиновник, который должен был подписать документ с этим решением, не был доступен для этого.

В конце концов, клуб все же согласился пройти тестирование, но только в лаборатории, которая сертифицирована УЕФА. Команда сдала тесты, отправилась на тренировку, а поздно вечером 17 февраля стало известно, что игрок Матс Ритс сдал положительный тест.

Ритса отправили в Бельгию специальным рейсом 18 февраля в момент, когда начался матч. "Брюгге" не исключает, что футболист сдал ложноположительный тест. Если Ритс во время планового тестирования снова сдаст положительный тест – его поместят на двухнедельный карантин.

Напомним, что перед вылетом в Киев положительный тест на коронавирус потвердился у главного тренера Филиппа Клемана, его штаба и нескольких игроков.