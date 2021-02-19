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Гаттузо: Какой смысл Наполи выходить в следующий раунд Лиги Европы, если нам некем играть?
Дженнаро на связи
Italy24News
Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение "адзурри" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы с "Гранадой" (0:2). Цитирует тренера портал Football Italia.
"Нам не хватает завершения в финальной стадии. Мы заслуживали на большее, но нас наказали за ошибки. Какой смысл "Наполи" выходить в следующий раунд Лиги Европы, если нам некем играть? Приоритет – возвращение футболистов после травм. Мы только что потеряли Политано".
"Все, что мы можем, это посчитать, кто остался. Мне не хватает около десяти футболистов. Конечно, сидеть и плакать – не выход, нужно найти решение".
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