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Гаттузо: Какой смысл Наполи выходить в следующий раунд Лиги Европы, если нам некем играть?

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Дженнаро на связи

Гаттузо: Какой смысл Наполи выходить в следующий раунд Лиги Европы, если нам некем играть?

Italy24News

Новина українською

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение "адзурри" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы с "Гранадой" (0:2). Цитирует тренера портал Football Italia.

"Нам не хватает завершения в финальной стадии. Мы заслуживали на большее, но нас наказали за ошибки. Какой смысл "Наполи" выходить в следующий раунд Лиги Европы, если нам некем играть? Приоритет – возвращение футболистов после травм. Мы только что потеряли Политано".

"Все, что мы можем, это посчитать, кто остался. Мне не хватает около десяти футболистов. Конечно, сидеть и плакать – не выход, нужно найти решение".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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