Запрягають хлопці коней. Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге Европы

Общее впечатление: мы еще не готовы к сезону. Не говоря уже о том, что мы не укрепились, не стали сильнее – но, правда, это первое впечатление. А еще мы осторожничаем, включаем прагматизм. Возможно, излишний. Но одно вытекает из другого. Как говорят в народе, понемногу раздупляемся. Вопрос лишь в том, успеем ли вовремя.

Проблема раннего вхождения в сезон после зимы перед нашими клубами стояла всегда, сколько себя помню. С тех давних пор старт превратился в рестарт, а его сроки пришлось сместить еще раньше и начинать собственно зимой. То есть, нет смысла на этом акцентировать, потому что иного нам попросту не дано. Разве что отказаться от участия в еврокубках.

Кстати, мы не раз были свидетелями того, как украинские клубы вполне сносно и конкурентно выглядели на этой стадии плей-офф. Начиная с "Динамо" Семина и заканчивая прошлогодним "Шахтером" Каштру. Можете называть другие примеры – это не принципиально. Но меня особенно впечатлил последний: ведь речь шла о тренере, столкнувшимся с этим впервые.

Нынче мы пока так не готовы, и не суть важно, почему именно. Не кто виноват, а что делать, чтобы не вылететь на ранних этапах – вопрос стоит так. И отвечать на него уж конечно не мне – зрителю и болельщику.

То, что "Шахтеру" очевидно повезло со жребием, в отличие от "Динамо", было ясно сразу. Но, по традиции, заглянем в рейтинг УЕФА и увидим там, что киевляне опережают "Брюгге" на 9 позиций, тогда как "Маккаби" расположен на 55 ступенек ниже "горняков". Да что там, сегодня "Брюгге" уже даже рассматривают как фаворита пары.

Не в пользу команды Луческу были и погодные условия (пусть и одинаковые для обоих соперников, но забивать нужно было, в первую очередь, ей). 10 градусов мороза, в среднем, не столько бодрили, сколько затрудняли дыхание. "Шахтер" же играл в нормальную футбольную погоду.

Знаете, где-то до 90-й минуты в Тель-Авиве я бы назвал оба матча одинаково скучными. Однако бодрая концовка – пять моментов в обе стороны за тринадцать минут – встряхнула, разбудила и заставила перевести эту игру в разряд средней… чуть не написал: паршивости. Нет, естественно, смотрибельности.

Что мы можем вспомнить в Киеве? Два шанса Буяльского в течение десяти минут до перерыва, обмен голами за пять минут в середине второго тайма, да еще эпизод у "Брюгге" в концовке. Практически все остальное время футболисты боролись друг с другом и с морозом.

"Брюгге" мог вырвать победу на 83-й минуте, пробей точнее Дост после розыгрыша углового. Кстати, таким же образом был забит гол гостей, и это было все, на что они сподобились.

Пятью минутами позже "Маккаби" мог сравнять счет в поединке с "Шахтером", во второй и в последний раз. Оба раза спас Трубин, и это были все существенные аргументы хозяев поля.

Думаю, нет сомнений в том, что команда Каштру заслужила эту победу, но скорее с минимальным счетом. Гол Тете стал приятным бонусом, несколько улучшившим настроение после довольно блеклой в целом игры.

Наверное, будет правильно назвать справедливым исход матча в Киеве. Хотя меня и не покидает ощущение, что "Брюгге" на свой забитый мяч не "наиграл". "Наиграло" ли "Динамо"? Ну это зависит от того, насколько серьезно вы восприняли первые два шанса Буяльского. В любом случае, такое преимущество условно и эфемерно. Пожалуй, все по делу.

Именно Буяльский стал самой яркой личностью нашего европейского мид-уика. У "Шахтера" считаю необходимым выделить Фернандо. Потому что именно он, выйдя на последние несколько минут, оживил и спас эту игру для меня, как зрителя. У соперников больше других запомнился кипер "Маккаби" Тененбаум, трижды конкретно выручавший свою команду.

Ну, с "Шахтером" все ясно: 1/8 финала от него никуда не денется, как и следовало ожидать. За "Динамо" тревожно, и дело даже не в счете: мы не увидели в Киеве ничего такого, что позволило бы надеяться на лучшее в Брюгге.

Отметил бы следующие слова Луческу: "Нам не хватало смелости, куража… Мне непонятно, почему сегодня была такая боязнь, такая скованность в движении". Обратил внимание и на комментарий Забарного: "Мы могли обыгрывать "Брюгге" и делали все для этого". Нет уж, батенька, так не бывает. Или не все сделали, или не могли обыграть. Одно из двух.

Удастся ли что-то кардинально изменить к лучшему за неделю? Как говорится, вскрытие покажет. Хотелось бы, чтобы это было вскрытие обороны соперника. Но успеют ли наши хлопцы запрячь своих коней, и чтобы сразу вскачь?

Словом, отыграли мы без блеска. И, наверное, это вряд ли должно удивлять. Но и стыдиться особо нечего, уровень соблюли. Кому три с плюсом, кому четыре с минусом – одним словом: зачет. И теперь для нас главное, уж извините за такую банальность, не залечь на дно в Брюгге.