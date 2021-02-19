Грозный – о шансах Динамо пройти Брюгге

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" (1:1).

"Могу сказать позитивные слова в адрес УЕФА. Они в связи с погодными условиями на три часа перенесли матч. Браво, УЕФА и работникам стадиона, которые подготовили газон.

"Брюгге" практически чемпионы Бельгии. Их усилил Бас Дост. У них хорошая организованная команда! Но отметим, что в матче с "Динамо" не играли несколько лидеров бельгийской команды, а также пропускал поединок тренерский штаб "Брюгге". Соболь не принимал участие в поединке из-за дисквалификации. Другие футболисты "Брюгге" получили шанс.

Слава Богу, у "Динамо" не было в лазарете основных футболистов. Киевляне не играли на официальном уровне два месяца. Той практики, которая есть у "Брюгге", у киевлян еще нету. Это стадия плей-офф из двух матчей, все будет решаться по итогам двух поединков.

Да, "Брюгге" - хорошая команда! Просто так чемпионом Бельгии не станешь. Но почему "Брюгге" ничего не создал? Потому что "Динамо" не дало. Киевляне сыграли организованно, не было разрывов между линиями, сыграли достаточно плотно, надежно. Кендзера и Миколенко прилично на атаку сработали, передачи хорошие отдавали. Также они успевали отработать на оборону наравне с центральными защитниками. Оборона в целом справилась с Достом, хоть с ним очень сложно играть.

Для меня, как для тренера, ребята сыграли очень организованно! Эта организованность поможет киевлянам однозначно победить в гостях. "Брюгге" подумает, что они в Бельгии обязательно динамовцев обыграют. Нет, не получится. "Динамо", наверное, сыграет в Бельгии так, как сыграло против "Барселоны" на "Камп Ноу", проводя жалящие быстрые атаки после перехвата мяча. Динамовцы, набрав кондиции, еще больше будут прессинговать. Они уже знают игру "Брюгге". У меня есть оптимизм и уверенность, что во втором матче динамовцы одержат победу и пройдут в 1/8 финала Лиги Европы, чего я искренне желаю всему киевскому коллективу", - сказал Грозный.