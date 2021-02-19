Соломон: Родственники мамы - ярые фанаты Маккаби, но, надеюсь, вчера они болели за Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу над "Маккаби Тель-Авив" (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы все видели, насколько силен "Маккаби", так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован.

Родственники моей матери - ярые болельщики "Маккаби", но мне хочется верить, что в этот вечер они болели за нас", - цитирует Соломона официальный сайт УЕФА.