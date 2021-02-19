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Соломон: Родственники мамы - ярые фанаты Маккаби, но, надеюсь, вчера они болели за Шахтер

Лига Европы
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Игрок донецкого клуба об игре в Израиле

Соломон: Родственники мамы - ярые фанаты Маккаби, но, надеюсь, вчера они болели за Шахтер

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Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу над "Маккаби Тель-Авив" (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы все видели, насколько силен "Маккаби", так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован.

Родственники моей матери - ярые болельщики "Маккаби", но мне хочется верить, что в этот вечер они болели за нас", - цитирует Соломона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч пройдет 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский"

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
УЕФА

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