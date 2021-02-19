Сергей Ященко: Показалось, что еще не все игроки Шахтера набрали оптимальную форму

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко прокомментировал победу "горняков" со счетом 2:0 над "Маккаби" Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Победа "Шахтера" выглядит логичной. Они были сильнее во всех компонентах игры, этому способствовало хорошее поле плюс комфортная погода. Но как показалось, еще не все игроки набрали оптимальную форму, в первую очередь в физическом плане, и это было заметно в конце матча. Поэтому Каштру видя, что некоторые игроки физически подсели, вовремя сделал замены, усилил игру и таким образом не был снижен тот игровой темп, который команда показала в первом тайме, где полностью доминировала над соперником.

"Маккаби" построил игру на контратаках через фланги. Видно израильтяне изучали, что и Матвиенко, и Додо глубоко подключаются и нужно проводить контратаки именно через эти зоны, что и у них получалось. Единственно, израильским игрокам не хватало концентрации и технического исполнения, отдать точную передачу и завершить ее. Создали хоть и немного, но несколько моментов были опасными, план их действовал, но это было в концовке матча. В первой тайме "Шахтер" не позволил хозяевам практически ничего создать.

Класс и индивидуальное мастерство игроков "Шахтера" оказался выше, чем у "Маккаби". В конце матча хозяева пошли вперед, раскрылись и теперь уже быстрые бразильцы, вышедшие на замену, поймали соперника на контрвыпаде и забили такой нужный второй гол.

Счет 2:0 дает хороший шанс на прохождение в следующий этап. Дома "горняки" будут играть еще более увереннее, не думаю, что они выйдут на ответный матч с мыслями как победители. Наверняка тренеры поставят задачу не расслабляться, пока не прозвучит финальный свисток.

Заслуженная и уверенная победа "Шахтера". В ответной игре нужно довести начатое дело и поставить красивую точку".

Напомним, "Шахтер" примет "Маккаби" в Киеве 25-го февраля.