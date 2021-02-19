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Денисов о сбоях на OLL.TV: Болезненная тема. Телеканалы Футбол тоже пострадали

Лига Европы
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Денисов о сбоях на OLL.TV: Болезненная тема. Телеканалы Футбол тоже пострадали

shakhtar.info

Новина українською

Вчера состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге", тогда как "Шахтер" обыграл на выезде "Маккаби" Тель-Авив.

На OTT-платформе OLL.TV возникли проблемы с трансляцией игр, из-за чего много зрителей не смогли увидеть киевский матч в хорошем качестве. Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о данной ситуации.

"Очень много вопросов было адресовано мне лично по качеству трансляции. Речь о том, что вчера OTT-платформы OLL.TV и Megogo имели технические проблемы с трансляцией. На OLL.TV трансляция вообще легла в первом тайме, на Megogo дергалась картинка, были зависания и сам матч начал отставать.

Затем оба провайдера выразили извинения болельщикам, хотя вряд ли они кому-либо помогли. Все грешат на то, что серверы оказались перегружены. Однако это очень болезненная тема, с которой OTT-платформам необходимо справиться.

Команда каналов Футбол и я лично отвечаем за создание продукта на телеканале. Мы точно также вчера пострадали от того, что вы не получили то качество, к которому мы стремились. Надеемся, что наши провайдеры в будущем справятся с той нагрузкой", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Брюгге Динамо (Киев) ТК Футбол Oll.tv
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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lingotto (Київ)
19.02.2021 в 17:00
Так может стоит снизить цуну пока что на пакет "футбол", а?
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armik (Киев)
19.02.2021 в 16:37
При устройстве на работу хохол интересуется, что надо будет делать, а еврей - сколько будут платить.
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СашаXM (Хмельницкий)
19.02.2021 в 16:32
ппц провайдер который рачитан обслуживать мулюн юзеров был в шоке что они смотрят его а не просто плотят и молчат ) жесть!
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LEVgcUqs (Чернігів)
19.02.2021 в 16:30
А коли вже ці футболі закінчать з футболами і перейдуть на акробатику?
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