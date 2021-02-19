Леоненко: Шапаренко, Цыганков и Де Пена в матче с Брюгге попали в программу "Ищу тебя"

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевляне сыграли вничью с "Брюгге" (1:1).

"Вчера не замерзли Беседин и Буяльский, потому что трое других попали в программу "Ищу тебя". Шапаренко запомнился желтой карточкой, лучший футболист страны Цыганков и Де Пена. Беседин хорошо отыгрывался, как всегда сделал объем, хотя для меня это не показатель.

А так Буяльский был самый опасный, но он не особо умеет играть головой. Поэтому два этих момента были полумоментами. Первый удар был опасный, но после второго было видно, что он просто ставит голову, а не бьет. Но зато исправился, когда забивал гол. Перед ним стояли два здоровых чудака - Артем и защитник. И он обвел их и вратаря ударом, очень красивый гол.

По игре было неинтересно. Даже если ничья 0:0 устраивала "бельгийский "Интер", но вопрос в том, что будет там. Везение "Динамо" в том, что соперник будет в любом случае атаковать, даже если все устраивает. Киевлянам нужно этим воспользоваться, они любят играть на контратаках. Другой вопрос - будут ли ошибаться бельгийцы.

Ну и стандарты - это самое опасное. В концовке Дост мог забить второй. В эпизоде с голом Беседин проворонил игрока, а Бущан... Я полностью согласен с Луческу, что Георгий виноват. Он остановился наполовине и Мехеле уже по сути его расстреливал. Бущан остался на полдороги, но мог бы помочь. Если бы стоял на линии, легко бы взял мяч.

Обе команды многого не сделали. Когда нужен результат, нужно рисковать и проявлять мастерство. На контратаках есть шанс что-то создать и забить. Это единственный плюс у "Динамо". Если дома не получается, остается надеяться на контратаки и Беседина при стандартах", - сказал Леоненко.