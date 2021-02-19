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Цыганков провел 175-й матч за Динамо, у Луческу уже 25 поединков у руля команды

Лига Европы
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Интересная статистическая подборка по итогам матча с Брюгге

Цыганков провел 175-й матч за Динамо, у Луческу уже 25 поединков у руля команды

Александр Приходько

Новина українською

В своем первом еврокубковом матче в 2021 году киевское "Динамо" в поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграло вничью с "Брюгге" 1:1.

По итогам этой игры некоторые игроки "бело-синих" достигли очередных юбилейных показателей по количеству сыгранных за "Динамо" матчей.

  • Виктор Цыганков провел 175-й матч на клубном уровне: 45 - в еврокубках, 118 - в чемпионатах, 10 - в Кубке и 2 - в Суперкубке.
  • 145-й матч на клубном уровне сыграл динамовец Владимир Шепелев: 36 - в еврокубках, 95 - в Чемпионатах, 11 - в Кубке и 3 - в Суперкубке.
  • Артем Беседин провел 25-й еврокубковый матч за "Динамо", Илья Забарный - 10-й.
  • 25-й матч Мирчи Луческу во главе "Динамо" во всех турнирах: +15=5-5 мячи 43-27, в том числе десятая игра в еврокубках: +4=2-4 мячи 12-15.
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В статье: Мирча Луческу Брюгге Динамо (Киев) Артем Беседин Владимир Шепелев Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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