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Цыганков провел 175-й матч за Динамо, у Луческу уже 25 поединков у руля команды
Интересная статистическая подборка по итогам матча с Брюгге
Александр Приходько
В своем первом еврокубковом матче в 2021 году киевское "
По итогам этой игры некоторые игроки "бело-синих" достигли очередных юбилейных показателей по количеству сыгранных за "Динамо" матчей.
- Виктор Цыганков провел 175-й матч на клубном уровне: 45 - в еврокубках, 118 - в чемпионатах, 10 - в Кубке и 2 - в Суперкубке.
- 145-й матч на клубном уровне сыграл динамовец Владимир Шепелев: 36 - в еврокубках, 95 - в Чемпионатах, 11 - в Кубке и 3 - в Суперкубке.
- Артем Беседин провел 25-й еврокубковый матч за "Динамо", Илья Забарный - 10-й.
- 25-й матч Мирчи Луческу во главе "Динамо" во всех турнирах: +15=5-5 мячи 43-27, в том числе десятая игра в еврокубках: +4=2-4 мячи 12-15.
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Источник:ФК Динамо
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