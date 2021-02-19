Цыганков провел 175-й матч за Динамо, у Луческу уже 25 поединков у руля команды

В своем первом еврокубковом матче в 2021 году киевское " Динамо " в поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграло вничью с "Брюгге" 1:1.

По итогам этой игры некоторые игроки "бело-синих" достигли очередных юбилейных показателей по количеству сыгранных за "Динамо" матчей.