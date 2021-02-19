Лига Европы
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В Лиге Европы игроком недели стал автор дубля в ворота Реал Сосьедад
Игроков украинских клубов среди претендентов почему-то не было
Центрального атакующего полузащитника "Манчестер Юнайтед" португальца Бруну Фернандеша признали лучшим футболистом по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщает страница ЛЕ.
Он сделал дубль на выезде в матче против испанского Реал Сосьедад (4: 0).
На звание лучшего игрока недели также претендовали Мунас Даббур ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб) и Гарет Бэйл ("Тоттенхэм").
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