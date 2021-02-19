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В Лиге Европы игроком недели стал автор дубля в ворота Реал Сосьедад

Лига Европы
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Игроков украинских клубов среди претендентов почему-то не было

В Лиге Европы игроком недели стал автор дубля в ворота Реал Сосьедад

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Центрального атакующего полузащитника "Манчестер Юнайтед" португальца Бруну Фернандеша признали лучшим футболистом по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщает страница ЛЕ.

Он сделал дубль на выезде в матче против испанского Реал Сосьедад (4: 0).

На звание лучшего игрока недели также претендовали Мунас Даббур ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб) и Гарет Бэйл ("Тоттенхэм").

Читайте такжеРеал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4. Обзор матча, видео голов
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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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