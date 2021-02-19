Левченко: Луческу поступил непрофессионально, обвинив во всем Бущана

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" (1:1).

"Ничья "Динамо" в Киеве с "Брюгге", конечно, усугубила шансы киевлян на общий успех. Бельгийцы играли в Киеве на ничью и ее добились, хотя тот же Дост мог еще раз огорчить киевлян. В целом, от игры и результата "Динамо" остались не очень позитивные впечатления. Надеялся, что "Динамо" уже немного научилось играть первым номером, тем более, что "Брюгге" приехал в Киев без нескольких ведущих игроков и главного тренера. Но, увы, воспользоваться преимуществом своего поля и кадровыми проблемами соперника "Динамо" не сумело. Думал, команда уже перестроилась, но мелкие шаги развития пока что еще стопорятся. Атакующей игры с позиции первого номера не получилось. Сейчас пока еще "Динамо" больше подстраивается под соперника, действует не однообразно, но предсказуемо. Это надо менять. Если в чемпионате удалось подтянуться в борьбе с "Шахтером", то на европейской арене этого недостаточно, помарки видны сразу. Европейский футбол другой.

Что касается пропущенного гола со стандарта, то, конечно, на мой взгляд, непрофессионально со стороны Луческу высказывать претензии вратарю Георгию Бущану сразу после матча на камеру, а не в раздевалке в присутствии команды. Такие высказывания не к лицу Мистеру. Тем более, что нельзя всех собак за пропущенный гол вешать на Бущана, ведь тот же Беседин признал свою ошибку. Жора больше ошибся позиционно, ведь нужно было либо до конца выходить из ворот и сносить мяч вместе с головой соперника, либо оставаться на линии. Но одного Бущана винить нельзя. В моем понимании, это была коллективная ошибка.

Ответная игра? "Брюгге" до первого матча был фаворитом, остается им и теперь. Команда будет мотивирована еще больше. Но для "Динамо" ничего катастрофического тоже нет. Нужно прибавить в игре в средней линии, потому что там есть провалы. Не хватает игрока, который может принять, развернуть игру, отдать обостряющий пас. Имеющиеся игроки не до конца выполняют эти функции. Поэтому переживания за ответный матч "Динамо" тревожные", - сказал Левченко.