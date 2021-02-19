Маркевич: Было предчувствие, что Динамо сыграет вничью, а Шахтер победит на классе

Глава комитета сборных команд УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о первых матчах 1/16 финала Лиги Европы с участием "Динамо" и "Шахтера".

"Если откровенно, то было предчувствие, что "Динамо" сыграет вничью, а "Шахтер" победит, как говорят, на классе. В матче с "Брюгге" в действиях подопечных Мирчи Луческу понравилось то, что они действовали довольно дисциплинированно, за исключением момента с пропущенным голом: Артем Беседин и Георгий Бущан , по видимому, понадеялись друг на друга и сплоховали. Что не понравилось в игре "Динамо", так это нерешительность на подступах к штрафной площадке бельгийцев. Хозяевам нужно было действовать поактивнее, особенно принимая во внимание фактор своего поля. Усилий одного Виталия Буяльского в передней линии оказалось недостаточно, чтобы склонить чаши весов в свою пользу.

Все же, несмотря на домашнюю результативную ничью, у наших ребят остаются неплохие шансы пройти дальше. "Брюгге" в Киеве не впечатлил, тем более, что и в ответном поединке бельгийцам не смогут помочь приболевшие главный тренер и несколько ведущих игроков. Это может стать весомым подспорьем для динамовцев. Правда, при условии, что они продемонстрируют агрессивность в атаке и стойкость у своих ворот.

Что касается "Шахтера", то изначально буквально все эксперты отдавали ему предпочтение. В Тель-Авиве обошлось без сюрпризов, хотя несколько озадачило то, что после забитого гола, "горняки" резко сбросили обороты, начав действовать в эконом-режиме. Может, потому, что у них в мыслях уже был воскресный календарный матч с неудобным соперником – "Рухом"? Хорошо, что футболисты "Маккаби" не почувствовали изменений в настроении гостей и не наказали их за пассивность. Ну, а второй гол забитый в компенсированное время Тете, уверен, открыл "Шахтеру" дверь в следующий круг турнира", - сказал Маркевич.