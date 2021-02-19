Фанат Црвены Звезды обзывал ксенофобским выражением Златана Ибрагимовича

На видео с поединка 1/16 Лиги Европы "Црвена Звезда" - "Милан", которое циркулирует в социальных сетях, видно, как на трибунах человек восклицает пренебрежительное слово "балиджа" в адрес нападающего итальянского клуба Златана Ибрагимовича. Златан был в запасе и смотрел матч со стадиона.

Слово, о котором идет речь, употребляют в Сербии в отношении мусульман-боснийцев. А нападающий "Милана" Златан Ибрагимович является гражданином Швеции, но имеет боснийский происхождения по отцу.

В ответ "Црвена Звезда" была вынуждена извиниться за этническую ненависть, которую получил Златан.

Как клуб, мы сделали все возможное для того, чтобы организация матча была на уровне. Мы не позволим маргиналам запятнать традиционное гостеприимство нашей страны и народа, - цитирует АР.

"Црвена Звезда" обещает в сотрудничестве с полицией отыскать болельщика и привлечь к ответственности.

Болельщики "Црвены Звезды" известны своей жестокостью на трибунах, часто в них присутствуют этнические оскорбления в адрес боснийцев, хорватов и косоваров, с которыми Сербия воевала после распада Югославии.