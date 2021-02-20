Шевчук: Тайсон стал приносить меньше пользы Шахтёру

Экс-игрок "горняков" Вячеслав Шевчук прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" - "Шахтер" (0:2)

"Этот результат практически гарантировал выход в следующий раунд. Игра получилась недостаточно легкой, как могло показаться.

По составу было все прогнозировано. Коноплянка недостаточно ярок был, Соломон сыграл хороший матч на родине, выделил бы Марлоса, который здорово действовал вертикально, продвигал мяч вперед, отлично играл между линиями.

Первый тайм Шахтер полностью контролировал, но он больше контролировал мяч в средней линии. В последней трети практически не создавал моментов за исключением забитого мяча, когда здорово Марлос отдал на Матвиенко, который сбросил на Патрика.

Тайсон в последних играх стал менее полезным для Шахтера. Фернандо также создал момент за счет индивидуальных качеств. Он очень полезен на позиции центрфорварда, ему нужно обрести уверенность, чтобы стабильно играть в основе.

Когда Маккаби начал играть высоко у Шахтера появилось пространство, что позволило забить второй мяч. Заметно было, что Шахтер намного выше классом. Я думаю, что класс игроков Маккаби не оставляет шансов отыграться в Киеве", – сказал Шевчук в эфире "Большого футбола".