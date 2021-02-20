Неудовлетворение игрой - это проблемы болельщиков. Динамо вполне по силам пройти Брюгге

Первая игра двухматчевого противостояния лидеров чемпионатов Украины и Бельгии завершилась результативной ничьей. По большому счету, результат соответствует происходящему на замерзшем поле НСК "Олимпийский". С одной стороны – киевляне действовали достаточно организованно, вели в счете и в принципе могли бы рассчитывать на сухую победу, с другой – очень слабо отыграли при стандартных положениях у своих ворот и именно этот компонент забраковал их претензии на положительный исход.

Постараемся разобраться, каким был план команд на игру и проанализировать, насколько обеим сторонам удалось его реализовать.

"Динамо" и "Брюгге" не могли подойти к противостоянию в 1/16 финала Лиги Европы в своем оптимальном состоянии. Обе команды на данном этапе сезона имеют на то объективные причины. "Бело-синие" после зимних сборов проводили только второй официальный матч. "Черно-синие" еще неделю назад находились где-то около пика своих возможностей, но неожиданно ощутимый удар по их кадровому потенциалу нанес коронавирус.

Сразу несколько основных игроков после положительных результатов теста отправились на карантин. Мало того, туда же в полном составе отправился и тренерский состав первой команды. В Киев "Брюгге" привез наставник молодежного состава. Добавим ко всему вышеперечисленному аномальные для футбола погодные условия и получим достаточные представления о реальном соотношении сил соперничающих сторон и наиболее вероятных вариантах сценария, по которому могло пойти противостояние.

Стартовый состав и тактическая схема "Динамо" были достаточно предсказуемыми. Базовой структурой киевлян были 4-2-3-1. Проблемы с составом у "Брюгге" до последнего момента держали вопросы по нескольким позициям, да и привычная схема, исходя из технико-тактических характеристик футболистов, которые были призваны заменить выпавших из состава лидеров, была существенно подкорректирована Филиппом Клеманом, который руководил подготовкой и матчем в уделенном режиме. Возможно, Клеман руководствовался адаптацией прессинга под структуру "Динамо". По большому счету он отзеркалил схему киевлян, для более эффективного применения принципов персональных ориентировок хавбеков в фазе игры без мяча. Тренерский штаб бельгийского клуба нередко прибегает к подобным методам.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1

Голы: Буяльский 62 - Мехеле 67

"Динамо": Бущан - Кендзера (Караваев 81), Забарный, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 73) - Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес 72) - Беседин (Супряга 81)

"Брюгге": Миньоле - Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата - Дирар (Ван дер Брендт 70), Вормер, Баланта - Окереке (Баджи 69), де Кетелар - Дост (Де Кюпе 90+2)

Предупреждения: Шапаренко 28, Миколенко 90+3 - Рикка 32

Многие СМИ преподносят состав "Брюгге" на "Олимпийском" чуть ли не как резервный. Это не совсем так. Осенью кадровые проблемы "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов были куда более весомыми. По сути, у "Брюгге" были ослаблены три позиции. Соболь и Денсвил игроки одной позиции, вместо Ритса опорную зону закрывал опытный и титулованный Баланта, который хоть и имеет меньше игрового времени, но никак не тянет на статус резервиста. Универсальный талант Де Кетелар закрыл зону инсайда в отсутствии Ванакена. Больше всего от вынужденных латаний дыр пострадала линия атаки. Вместо Ланга и Де Кетелара в роли вингеров на флангах сыграли Окереке и Дирар.

В позиционных атаках "Брюгге" в некоторой степени заваливался на левый фланг. Именно через эту зону проходила большая часть атак бельгийцев. Визуальные впечатления подтверждают схема усредненных позиций и тепловая карта.

Погодные условия и кадровые проблемы негативно сказались на атакующем потенциале "Брюгге". Киевляне отдавали мяч сопернику, встречая их позиционные атаки средним блоком, но бельгийцы не имели существенного преимущества во владении мячом.

Фулбеки "Динамо" не уступили в активности своим коллегам из "Брюгге". Любопытно, что в количестве касаний мяча у фланговых защитников команд абсолютное равенство. Да и зоны активности Кендзеры и Маты, а также Миколенко и Рикка словно зеркальное отражение.

Вообще, в контроле мяча на своей трети поля хозяева не уступали. Даже показатели контакта с мячом вратарей и защитников обеих команд практически идентичны. "Брюгге" хоть и позиционирует себя, как атакующая команда, которая навязывает свои принципы игры любому сопернику, независимо от его статуса и любит играть с мячом, не злоупотребляет длительными розыгрышами от ворот. Основной вертикальной зоной в развитии атак для обеих команд был левый фланг (по 47% действий). Касательно горизонтальных зон – мяч больше находился на трети поля "Динамо", что в общем-то не удивляет, исходя из игрового стиля команд.

Было очевидно, что Киев будет играть очень осторожно, как в матчах с "Гентом", АЗ и "Ференцварошем" (дома). Мирча Луческу сказал после матча, что главной задачей первой игры было – не пропустить. В принципе, лидеры УПЛ достаточно надежно взаимодействовали в фазе игры без мяча, дисциплинированно поддерживали вертикальную и горизонтальную компактность в структуре 4-4-2 средним и нижним блоком. Я просмотрел все матчи "Брюгге" в групповом турнире Лиге чемпионов и не в одном из них команда Клемана не была столь беззубой в атаке. Даже с Дортмундом и "Лацио", я уже не говорю про "Зенит", "Брюгге" создавал на порядок больше голевых моментов.

Киеве "сине-черные" в основном всю угрозу воротам Бущана создавали после розыгрышей стандартных положений. В этом компоненте "Динамо" сыграло очень слабо и именно поэтому не заслужило положительного для себя результата.

"Брюгге" превзошел команду Луческу в количестве ударов по воротам. Практически половину из них гости нанесли после стандартов. Любопытно, что обе команды имеют в своем активе лишь по одному удару в створ ворот и это голы. Пагубное влияние погодных условий на качество игры отображается и в статистике ударов. Шесть из одиннадцати были нанесены головой. Обе команды за весь матч доводили атаки до ударов по воротам ногой лишь пять раз.

Не смотря на то, что большинство СМИ растиражировали базовую структуру "Брюгге", как 4-3-2-1, на самом деле команда Клемана играла по схеме 4-1-4-1. Достаточно осторожные для этой команды действия не основных фланговых полузащитников не позволяют их в полной мере назвать вингерами и отобразить формацию, как 4-3-3. Что касается предлагаемой нам "елочки", то что-то похожее можно было эпизодически наблюдать лишь в фазе игры с мячем, в завершающих стадиях атаки. Но, совершенно точно, у "Брюгге" был один ярко выраженный опорник – Баланта, Вормер сыграл на своей законной позиции правой "восьмерки". Аналогичную роль в правом полупространстве исполнял Де Кетелар.

Разберемся с перестроениями команд в разных фазах игры. При переходе на позиционную оборону "Динамо" перестраивалось на структуру 4-4-2. По традиции, пару с Бесединым составлял Буяльский, а вингеры Де Пена и Цыганков опускались в линию к центральным хавбекам.

На схеме выше – основные маневры игроков "Брюгге" при развитии позиционных атак. При продвижении мяча на половину поля соперника Мата периодически менялся позициями с Дираром. Последний закрывал фланг, иногда смещался в опорную зону, а Мата активничал впереди и создавал ширину справа. Вормер по традиции в начальной стадии, при необходимости, опускался в глубину, но по мере развития атаки поддерживал ее в своем полупространстве до линии обороны "Динамо". Де Кетелар систематически поднимался к Досту, открывался между линиями и перемещался по всему фронту атаки. Левый полузащитник Окереке в фазе игры с мячом часто смещался ближе к центру, в полупространство, освобождая фланг для подключений Рикка.

"Брюгге" не лучшим образом вошло в игру, но постепенно адаптировалось к тяжелым условиям труда. После перерыва команда Клемана существенно прибавила в интенсивности. Если до перерыва команды имели равенство по ударам – 3:3, а "Динамо" даже незначительно превосходило оппонента во владении мячом, то во втором тайме "Брюгге" был сильнее. Это четко отображается даже в самых простых статистических показателях. Удары 1:5, владение – 42,6%:57,4%.

Единственный удар "Динамо" во второй половине матча – это гол Буяльского. Еще до матча Мирча Луческу говорил, что очень важно будет разбивать прессинг соперника и тут же использовать возникающее свободное пространство в переходной фазе игры. Также наставник киевлян отмечал, что очень важно искать пространство между линиями. Гол "Динамо" состоялся именно после подобного открывания Виталия. У Буяльского было и время, и пространство для того. чтобы подготовить качественный удар.

"Брюгге" быстро отреагировал на пропущенный мяч и ответил результативным угловым.

Не умоляя заслуг хорошо отыгравшего матч Мехеле, удар у него вышел так себе. В большей степени этот гол – результат индивидуальных ошибок опекавшего его Беседина и Бущана, который застыл в полупозиции. Для вратаря нет ничего хуже нерешительности. Георгий должен извлечь урок из этого эпизода.

Важную роль в организации быстрых атак "Динамо" играл вернувшийся после длительной дисквалификации Беседин. Форвард неплохо цеплялся за мячи и в одно-два касания отдавал по наиболее эффективному для конкретной ситуации вектору на одного из набегающих партнеров.

К сожалению, в нескольких перспективных выходах киевлян подводил технический брак. Будем надеяться, что в ответном матче, при более благоприятных погодных условиях команда Луческу более качественно будет реализовывать подобные выходы:

Эпизод на скриншоте выше – это момент из первого тайма, когда хозяева поля спровоцировали прессинг на своей трети поля и длинной передачей отрезали от обороны большую группу игроков "Брюгге".

В позиционных атаках, как и на сборах, "бело-синие" активно использовали перегруз одного фланга с последующим переводом на противоположный, как правило, на правый фланг Кендзеры.

В завершающей стадии подобной атаки большая группа футболистов с перегруженного уже дальнего к мячу полупространства атаковала пространство в штрафной соперника. Наигранные комбинации с кроссами Кендзеры в перегруженную штрафную работали, подвела реализация. Два раза Буяльский опасно пробивал головой в первом тайме.

Общее впечатление игрой команд - не однозначное. Присутствует чувство разочарования не только от негативного результата, но и от действий и взаимодействий игроков "Динамо". "Брюгге" тоже провел один из худших матчей в сезоне. Но, в принципе, подобные оценки формирует ложное ожидание. И команде, и болельщикам нужно спокойней отнестись к результату. Для противостояния примерно равных команд он вполне рабочий. Перед "Динамо" в решающем матче стоит конкретная и понятная задача – выиграть с любым счетом. Соперника устраивает нулевая ничья, но уверен, что голы в Бельгии будут. Киевляне только входят в игровой ритм сезона и есть все основания полагать, что на следующей неделе на уровне действий в позиционной обороне будет и выход в быстрые атаки, а также игра при стандартах. "Брюгге" вряд ли ждет кадровое усиление. В состав вернется Соболь, но учитывая эпидемию внутри команды, вполне вероятно, что ряды изолированных футболистов еще будут пополнены. Разумеется, это не повод для радости, это просто констатация реальности.

Что касается чувства неудовлетворения от футбола, по большому счету - это наши проблемы. Думаю, что при десяти градусах мороза показывать качественную игру практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев подобные матчи проходят в относительно равной борьбе.