Мирон Маркевич: Искренне желаю Шахтеру дойти до финала ЛЕ

Глава комитета сборных команд УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив – "Шахтер", который закончился победой "горняков" со счетом 2:0.

"Да, можно сказать, что "Шахтер" добыл уверенную победу. При всем уважении к "Маккаби". Они – тоже неплохая команда, но "Шахтер" просто сильнее.

Хотелось бы, чтобы "горняки" прошли как можно дальше. Для украинского футбола это только плюс. Потому что рейтинг у нас, к сожалению, немного падает. Уже Шотландия нас обогнала. Это в первую очередь. А во вторую очередь – это престиж украинского футбола. Поэтому я искренне желаю им дойти до финала", - приводит слова Маркевича издание Сегодня.