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Мирон Маркевич: Искренне желаю Шахтеру дойти до финала ЛЕ
Для украинского футбола это только плюс
xsport.ua
Глава комитета сборных команд УАФ Mирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о первом матче 1/16 финала
"Да, можно сказать, что "Шахтер" добыл уверенную победу. При всем уважении к "Маккаби". Они – тоже неплохая команда, но "Шахтер" просто сильнее.
Хотелось бы, чтобы "горняки" прошли как можно дальше. Для украинского футбола это только плюс. Потому что рейтинг у нас, к сожалению, немного падает. Уже Шотландия нас обогнала. Это в первую очередь. А во вторую очередь – это престиж украинского футбола. Поэтому я искренне желаю им дойти до финала", - приводит слова Маркевича издание Сегодня.
Напомним, что ответный поединок противостояния состоится в четверг 25 февраля в Киеве.
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