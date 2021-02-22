Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Не думаю, что чемпионат Бельгии сильнее УПЛ. Пускай Гент обыграет Колос или Рух
Было бы интересно посмотреть на такой матч
ДК от Шурика
Бывший защитник сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук оценил уровень чемпионатов Украины и Бельгии на фоне матча
"Мы разговаривали перед эфиром по поводу чемпионата Украины и чемпионата Бельгии. Мы не считаем, что чемпионат Бельгии сильнее чемпионата Украины. Только так кажется, что в чемпионате Украины играть легко. А пускай "Гент" обыграет "Колос" или "Рух". Это не так просто сделать", - сказал Шевчук.
Напомним, что ответный матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в Бельгии в ближайший четверг, 25 февраля.
Популярное сейчас
- Почти миллиард евро, но зато 6 лет вместе: в AS сообщили о деталях будущих сделок Реала с Холандом и Мбаппе
- Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях
- Динамо теряет, Интер укрепляется, Барса отстает. Главные новости за 21 февраля
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО