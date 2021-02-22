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Шевчук: Не думаю, что чемпионат Бельгии сильнее УПЛ. Пускай Гент обыграет Колос или Рух

Лига Европы
(1 голосов)

Было бы интересно посмотреть на такой матч

Шевчук: Не думаю, что чемпионат Бельгии сильнее УПЛ. Пускай Гент обыграет Колос или Рух

ДК от Шурика

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук оценил уровень чемпионатов Украины и Бельгии на фоне матча Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" (1:1).

"Мы разговаривали перед эфиром по поводу чемпионата Украины и чемпионата Бельгии. Мы не считаем, что чемпионат Бельгии сильнее чемпионата Украины. Только так кажется, что в чемпионате Украины играть легко. А пускай "Гент" обыграет "Колос" или "Рух". Это не так просто сделать", - сказал Шевчук.

Напомним, что ответный матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в Бельгии в ближайший четверг, 25 февраля.

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В статье: Вячеслав Шевчук Брюгге Динамо (Киев) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Гент
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Источник:
ТК Футбол

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