Шевчук: Не думаю, что чемпионат Бельгии сильнее УПЛ. Пускай Гент обыграет Колос или Рух

Бывший защитник сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук оценил уровень чемпионатов Украины и Бельгии на фоне матча Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" (1:1).

"Мы разговаривали перед эфиром по поводу чемпионата Украины и чемпионата Бельгии. Мы не считаем, что чемпионат Бельгии сильнее чемпионата Украины. Только так кажется, что в чемпионате Украины играть легко. А пускай "Гент" обыграет "Колос" или "Рух". Это не так просто сделать", - сказал Шевчук.

Напомним, что ответный матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в Бельгии в ближайший четверг, 25 февраля.