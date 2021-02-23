  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Он настроен серьезно

Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо в Лиге Европы

Getty Images

Новина українською

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле прокомментировал победу над "Левеном" (3:0) в преддверии встречи с "Динамо" в Лиге Европы.

"Мы сыграли хороший матч. И это между двумя матчами еврокубков. Я доволен тремя очками. Мы можем быть довольны после матча в Киеве и этого. Теперь мы должны продолжать идти по тому же пути.

В четверг будет еще одна большая игра. У нас есть хорошие шансы пройти дальше в Лиге Европы. Это одна из наших целей, и мы стараемся ее достичь", - сказал Миньоле.

Напомним, что ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля.

Читайте также Горе от ума, или Как ученый Миньоле совершал глупости в Ливерпуле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Симон Миньоле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamomania.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...