Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо в Лиге Европы

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле прокомментировал победу над "Левеном" (3:0) в преддверии встречи с "Динамо" в Лиге Европы.

"Мы сыграли хороший матч. И это между двумя матчами еврокубков. Я доволен тремя очками. Мы можем быть довольны после матча в Киеве и этого. Теперь мы должны продолжать идти по тому же пути.

В четверг будет еще одна большая игра. У нас есть хорошие шансы пройти дальше в Лиге Европы. Это одна из наших целей, и мы стараемся ее достичь", - сказал Миньоле.