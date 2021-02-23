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Матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив обслужит испанская бригада арбитров
Хосе Санчес будет главным судьей
Getty Images
УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби Тель-Авив".
- Главный судья: Хосе Санчес (Испания).
- Ассистенты: Рауль Кабаньеро, Иньиго Прието (Испания).
- Видеопомощник рефери: Рикардо де Бургос (Испания),
- Ассистент видеопомощника рефери: Гильермо Куадра (Испания),
- Четвертый рефери: Хосе Луис Мунуэра (Испания).
Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00. Первая игра команд закончилась победой донецкого клуба (2:0).
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Источник:УЕФА
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