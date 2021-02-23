Матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив обслужит испанская бригада арбитров

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби Тель-Авив".

Главный судья: Хосе Санчес (Испания).

Хосе Санчес (Испания). Ассистенты: Рауль Кабаньеро, Иньиго Прието (Испания).

Рауль Кабаньеро, Иньиго Прието (Испания). Видеопомощник рефери: Рикардо де Бургос (Испания),

Рикардо де Бургос (Испания), Ассистент видеопомощника рефери: Гильермо Куадра (Испания),

Гильермо Куадра (Испания), Четвертый рефери: Хосе Луис Мунуэра (Испания).

Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00. Первая игра команд закончилась победой донецкого клуба (2:0).