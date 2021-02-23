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Матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив обслужит испанская бригада арбитров

Лига Европы
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Хосе Санчес будет главным судьей

Матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив обслужит испанская бригада арбитров

Getty Images

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УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби Тель-Авив".

  • Главный судья: Хосе Санчес (Испания).
  • Ассистенты: Рауль Кабаньеро, Иньиго Прието (Испания).
  • Видеопомощник рефери: Рикардо де Бургос (Испания),
  • Ассистент видеопомощника рефери: Гильермо Куадра (Испания),
  • Четвертый рефери: Хосе Луис Мунуэра (Испания).

Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00. Первая игра команд закончилась победой донецкого клуба (2:0).

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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