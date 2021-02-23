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УЕФА назвал имена судей на ответный матч Брюгге с Динамо
Поединок ЛЕ обслужит Йованович
Getty Images
УЕФА опубликовало имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Брюгге" и киевским "Динамо".
- Главный судья: Срджан Йованович (Сербия),
- Ассистенты: Урош Стойкович, Милан Михайлович (оба - Сербия),
- Видеопомощник рефери: Саша Штегеманн (Германия),
- Ассистент видеопомощника рефери: Луиш Годинью (Португалия),
- Четвертый рефери: Фран Йович (Хорватия).
Напомним, что 25 февраля, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против "Брюгге" в Бельгии. Первая игра команд закончилась ничьей (1:1).
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Источник:УЕФА
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