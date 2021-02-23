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УЕФА назвал имена судей на ответный матч Брюгге с Динамо

Лига Европы
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Поединок ЛЕ обслужит Йованович

УЕФА назвал имена судей на ответный матч Брюгге с Динамо

Getty Images

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УЕФА опубликовало имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Брюгге" и киевским "Динамо".

  • Главный судья: Срджан Йованович (Сербия),
  • Ассистенты: Урош Стойкович, Милан Михайлович (оба - Сербия),
  • Видеопомощник рефери: Саша Штегеманн (Германия),
  • Ассистент видеопомощника рефери: Луиш Годинью (Португалия),
  • Четвертый рефери: Фран Йович (Хорватия).

Напомним, что 25 февраля, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против "Брюгге" в Бельгии. Первая игра команд закончилась ничьей (1:1).

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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