УЕФА назвал имена судей на ответный матч Брюгге с Динамо

УЕФА опубликовало имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Брюгге" и киевским "Динамо".

Главный судья: Срджан Йованович (Сербия),

Срджан Йованович (Сербия), Ассистенты: Урош Стойкович, Милан Михайлович (оба - Сербия),

Урош Стойкович, Милан Михайлович (оба - Сербия), Видеопомощник рефери: Саша Штегеманн (Германия),

Саша Штегеманн (Германия), Ассистент видеопомощника рефери: Луиш Годинью (Португалия),

Луиш Годинью (Португалия), Четвертый рефери: Фран Йович (Хорватия).

Напомним, что 25 февраля, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против "Брюгге" в Бельгии. Первая игра команд закончилась ничьей (1:1).