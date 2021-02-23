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Хавбек Брюгге: Победа над Левеном была генеральной репетицией перед Динамо
Это будет особенный матч
dynamo.kiev.ua
Полузащитник "Брюгге" Руд Вормер поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Победа над "Левеном" (3:0) – генеральная репетиция перед "Динамо". Это будет особенный матч. Мы собираемся показать отличное выступление.
Если бы больные ребята вернулись, было бы хорошо для нас. Надеюсь, они смогут помочь. Без них мы немного потеряем в качестве", – сказал Вормер.
Напомним, что ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля. Первая игра команд завершилась ничьей (1:1).
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