Хавбек Брюгге: Победа над Левеном была генеральной репетицией перед Динамо

Полузащитник "Брюгге" Руд Вормер поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Победа над "Левеном" (3:0) – генеральная репетиция перед "Динамо". Это будет особенный матч. Мы собираемся показать отличное выступление.

Если бы больные ребята вернулись, было бы хорошо для нас. Надеюсь, они смогут помочь. Без них мы немного потеряем в качестве", – сказал Вормер.