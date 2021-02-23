  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста

Лига Европы
(4 голосов)

Без Гармаша и Клейтона

Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста

Олександр Приходько

Новина українською

Во вторник, 23 февраля, делегация киевского "Динамо" отправилась в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

Накануне вылета игроки и персонал киевского "Динамо" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты всех тестов – отрицательные.

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболиста:

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
  • Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
  • Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;
  • Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.
Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста - изображение 1

Вылет запланирован на 16:00, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет немногим менее трех часов.

Напомним, что матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dmtroyan (Полтава)
23.02.2021 в 16:49
Один виліт до Бельгії запланований сьогодні на 16.00, а другий виліт із Ліги Європи - на 25-е лютого, а можливо уже буде 26-е.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...