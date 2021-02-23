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Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста
Без Гармаша и Клейтона
Олександр Приходько
Во вторник, 23 февраля, делегация киевского "Динамо" отправилась в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".
Накануне вылета игроки и персонал киевского "Динамо" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты всех тестов – отрицательные.
Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболиста:
- Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
- Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
- Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;
- Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.
Вылет запланирован на 16:00, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет немногим менее трех часов.
Напомним, что матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля, начало - в 22:00 по киевскому времени.
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