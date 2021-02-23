Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста

Во вторник, 23 февраля, делегация киевского "Динамо" отправилась в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

Накануне вылета игроки и персонал киевского "Динамо" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты всех тестов – отрицательные.

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболиста:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;

Бущан, Нещерет, Бойко; Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера; Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;

Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд; Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.

Вылет запланирован на 16:00, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет немногим менее трех часов.

Напомним, что матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля, начало - в 22:00 по киевскому времени.