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Промо к матчу Шахтер - Маккаби появилось в самом сердце Киева - ВИДЕО
Шахтер продолжает зазывать киевлян на Олимпийский
shakhtar.com
"Шахтер" продолжает продвигать маркетинговую акцию по привлечению болельщиков на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби", который состоится в Киеве на Олимпийском.
На днях клуб в сети презентовал
В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.
Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча состоится уже в ближайший четверг, 25 февраля.
???? Ефектне промо матчу «Шахтар» – «Маккабі» ТА площею 300 квадратних метрів у самому серці Києва на ТРЦ Gulliver.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2021
Квитки на гру Ліги Європи в продажу онлайн: https://t.co/Ux5scYTVjV.#UEL #ШахтарМаккабі #ШахтерМаккаби pic.twitter.com/tVnXgB1PP3
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