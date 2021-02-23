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Промо к матчу Шахтер - Маккаби появилось в самом сердце Киева - ВИДЕО

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер продолжает зазывать киевлян на Олимпийский

Промо к матчу Шахтер - Маккаби появилось в самом сердце Киева - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает продвигать маркетинговую акцию по привлечению болельщиков на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби", который состоится в Киеве на Олимпийском.

На днях клуб в сети презентовал промо-ролик к матчу, а сегодня рекламное промо площадью 300 квадратных метров появилось в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver.

В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.

Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча состоится уже в ближайший четверг, 25 февраля.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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