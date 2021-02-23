Промо к матчу Шахтер - Маккаби появилось в самом сердце Киева - ВИДЕО

"Шахтер" продолжает продвигать маркетинговую акцию по привлечению болельщиков на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби", который состоится в Киеве на Олимпийском.

На днях клуб в сети презентовал промо-ролик к матчу , а сегодня рекламное промо площадью 300 квадратных метров появилось в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver.

В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.

Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча состоится уже в ближайший четверг, 25 февраля.