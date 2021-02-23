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Динамо прибыло в Брюгге

Лига Европы
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Перелет занял три часа

Динамо прибыло в Брюгге

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Делегация киевского "Динамо" прибыла в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

После трехчасового перелета самолет приземлился в аэропорту города Остенде, и уже оттуда динамовцы автобусом отправились в Брюгге, где расположились в одном из отелей в центре города.

В среду вечером на стадионе "Ян Брейдель" пройдут регламентные предматчевые мероприятия. В 19:30 начнется пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков, а в 20:00 динамовцы опробуют газон стадиона, на котором в четверг сыграют команды.

Напомним, что на матч в Бельгию в составе "Динамо" отправились 24 футболиста. Стартовый свисток прозвучит в четверг, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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