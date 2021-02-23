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Динамо прибыло в Брюгге
Перелет занял три часа
fcdynamo.kiev.ua
Делегация киевского "
После трехчасового перелета самолет приземлился в аэропорту города Остенде, и уже оттуда динамовцы автобусом отправились в Брюгге, где расположились в одном из отелей в центре города.
В среду вечером на стадионе "Ян Брейдель" пройдут регламентные предматчевые мероприятия. В 19:30 начнется пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков, а в 20:00 динамовцы опробуют газон стадиона, на котором в четверг сыграют команды.
Напомним, что на матч в Бельгию в составе "Динамо"
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