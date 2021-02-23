Динамо прибыло в Брюгге

Делегация киевского " Динамо " прибыла в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

После трехчасового перелета самолет приземлился в аэропорту города Остенде, и уже оттуда динамовцы автобусом отправились в Брюгге, где расположились в одном из отелей в центре города.

В среду вечером на стадионе "Ян Брейдель" пройдут регламентные предматчевые мероприятия. В 19:30 начнется пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков, а в 20:00 динамовцы опробуют газон стадиона, на котором в четверг сыграют команды.