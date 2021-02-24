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Шахтер организует поездку для фанатов из Харькова на матч с Маккаби в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Однако попасть смогут не все

Шахтер организует поездку для фанатов из Харькова на матч с Маккаби в ЛЕ

Шахтер

Новина українською

В рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы, 25 февраля донецкий Шахтер примет на НСК "Олимпийский" "Маккаби Тель-Авив". Для фанатов из Харькова "горняки" готовы организовать поездку на этот поединок.

Как сообщается на официальной странице "Шахтера" в инстаграм, клуб организует выезд для 100 харьковских болельщиков в Киев, предоставив для этого специальный транспорт.

Однако попасть на матч против "Маккаби" смогут только те фанаты дончан, которые посетили все игры команды на ОСК "Металлист" в 2016-2019 годах.

Напомним, что на днях клуб презентовал промо-ролик к матчу, в котором акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 08:11
Значить ніхто не приїде
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0
янковский ян (Запорожье)
24.02.2021 в 08:24
Как минимум приедет двое Водители автобусов.
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+1
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