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Шахтер организует поездку для фанатов из Харькова на матч с Маккаби в ЛЕ
Однако попасть смогут не все
Шахтер
В рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы, 25 февраля донецкий Шахтер примет на НСК "Олимпийский" "Маккаби Тель-Авив". Для фанатов из Харькова "горняки" готовы организовать поездку на этот поединок.
Как сообщается на официальной странице "Шахтера" в инстаграм, клуб организует выезд для 100 харьковских болельщиков в Киев, предоставив для этого специальный транспорт.
Однако попасть на матч против "Маккаби" смогут только те фанаты дончан, которые посетили все игры команды на ОСК "Металлист" в 2016-2019 годах.
Напомним, что на днях клуб презентовал промо-ролик к матчу, в котором акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.
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