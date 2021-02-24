Снова ложноположительные? Два основных игрока Брюгге могут не сыграть с Динамо

Как сообщает пресс-служба "Брюгге", тесты вратаря команды Симона Миньоле и его партнера Шарля Де Кетеларе на коронавирус дали положительный результат.

У обоих футболистов болезнь протекает бессимптомно. Отметим, что ранее результаты тестов Миньоле и Де Кетеларе были признаны ложноположительными.

Таким образом, сегодня, 24 февраля, исполнители должны пройти повторное тестирование на инфекцию в лаборатории УЕФА. Ханс Ванакен, Стефано Денсвил, Матей Митрович, Ноа Ланг и Матс Ритс все еще находятся на карантине, как и Филипп Клеман и его тренерский штаб. Их в четверг мы не увидим.