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Снова ложноположительные? Два основных игрока Брюгге могут не сыграть с Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Давайте разбираться

Снова ложноположительные? Два основных игрока Брюгге могут не сыграть с Динамо

7sur

Новина українською

Как сообщает пресс-служба "Брюгге", тесты вратаря команды Симона Миньоле и его партнера Шарля Де Кетеларе на коронавирус дали положительный результат.

У обоих футболистов болезнь протекает бессимптомно. Отметим, что ранее результаты тестов Миньоле и Де Кетеларе были признаны ложноположительными.

Таким образом, сегодня, 24 февраля, исполнители должны пройти повторное тестирование на инфекцию в лаборатории УЕФА. Ханс Ванакен, Стефано Денсвил, Матей Митрович, Ноа Ланг и Матс Ритс все еще находятся на карантине, как и Филипп Клеман и его тренерский штаб. Их в четверг мы не увидим.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Симон Миньоле коронавирус
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Источник:
Brugge

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Комментарии (5)
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uprise (Минск)
24.02.2021 в 12:51
Этим инвалидам ничего уже не поможет
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 12:49
Может хоть так, но проходить надо!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 12:29
У них там ще багато гравців.
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
24.02.2021 в 12:24
Ну что еще нужно дк. Даже корона идет им навстречу.
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
24.02.2021 в 12:17
Шансы ДК растут в геометрической прогрессии
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+2
-1


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