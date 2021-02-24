Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова ложноположительные? Два основных игрока Брюгге могут не сыграть с Динамо
Давайте разбираться
7sur
Как сообщает пресс-служба "Брюгге", тесты вратаря команды Симона Миньоле и его партнера Шарля Де Кетеларе на коронавирус дали положительный результат.
У обоих футболистов болезнь протекает бессимптомно. Отметим, что ранее результаты тестов Миньоле и Де Кетеларе были признаны ложноположительными.
Таким образом, сегодня, 24 февраля, исполнители должны пройти повторное тестирование на инфекцию в лаборатории УЕФА. Ханс Ванакен, Стефано Денсвил, Матей Митрович, Ноа Ланг и Матс Ритс все еще находятся на карантине, как и Филипп Клеман и его тренерский штаб. Их в четверг мы не увидим.
Популярное сейчас
- 21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени
- Невидимка в составе Шахтера, хитрый Колос, худшие замены Рябоконя. Эксперты о 15-м туре УПЛ
- Зинедин Зидан нашел сравнение для Аталанты Гасперини
- Динамо прибыло в Брюгге
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО