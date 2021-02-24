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Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок состоится 25 февраля

Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив

ФК Шахтер

Новина українською

После победы над львовским "Рухом" в чемпионате Украины "Шахтер" готовится к ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с тель-авивским "Маккаби".

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23 февраля тренировка длилась больше часа - 75–80 минут. За обязательными разминкой и квадратами последовали игровые упражнения на атаку и оборону. Затем футболисты, которые были задействованы в поединке с "Рухом", отправились на фитнес, а остальные поиграли на 6 ворот на ограниченном участке поля и в течение 15 минут отработали удары, сообщает пресс-служба клуба.

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Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив - изображение 2
Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив - изображение 3
Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив - изображение 4
Шахтер начал подготовку к ответному матчу с Маккаби Тель-Авив - изображение 5

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится 25 февраля и начнется в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтер

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