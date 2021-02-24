УЕФА не будет переносить ответный матч между Брюгге и Динамо

Как сообщалось ранее, "Брюгге" перед ответным матчем против "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы остался без двух игроков, у которых подтвердился положительный тест на коронавирус.

Всего число зараженных игроков выросло до 7, плюс вне работы весь тренерский штаб Филиппа Клемана.

Тем не менее, это не позволит клубу запросить УЕФА о переносе матча, так как для этого нужно иметь менее 13 здоровых футболистов, внесенных в заявку на Лигу Европы.

А вот следующий матч чемпионата Бельгии "Брюгге", скорее всего, снова перенесет. Согласно местным правилам, клуб при таком количестве инфицированных может сделать запрос о переносе поединка.

Напомним, что ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля. Первая игра команд завершилась ничьей 1:1.