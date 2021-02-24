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УЕФА не будет переносить ответный матч между Брюгге и Динамо

Лига Европы
(5 голосов)

В заявке клуба достаточно игроков

УЕФА не будет переносить ответный матч между Брюгге и Динамо

Олександр Приходько

Новина українською

Как сообщалось ранее, "Брюгге" перед ответным матчем против "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы остался без двух игроков, у которых подтвердился положительный тест на коронавирус.

Всего число зараженных игроков выросло до 7, плюс вне работы весь тренерский штаб Филиппа Клемана.

Тем не менее, это не позволит клубу запросить УЕФА о переносе матча, так как для этого нужно иметь менее 13 здоровых футболистов, внесенных в заявку на Лигу Европы.

А вот следующий матч чемпионата Бельгии "Брюгге", скорее всего, снова перенесет. Согласно местным правилам, клуб при таком количестве инфицированных может сделать запрос о переносе поединка.

Напомним, что ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля. Первая игра команд завершилась ничьей 1:1.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Niewsblad

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 15:45
Просто врач не допустит играть, чтобы не заразились......
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0
-1
мы за динамо (киев)
24.02.2021 в 15:19
а якшо ветеринар який раптом буде проти?
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
24.02.2021 в 14:56
Ох як же хочеться щоб Динамо пройшло це Брюге! Очки в таблицю потрібні, як ніколи.
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+6
-2
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 15:45
С этим не поспоришь
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 14:52
Що, шахрайства вже не бояться?
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0
0


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