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Шахтер - Маккаби: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч Шахтер - Маккаби, Лига Европы, 25 февраля 2021
Донецкий Шахтер уверенно по счету одолел в первом матче 1/16 финала Лиги Европы тель-авивский Маккаби. Но по игре были вопросы - израильтяне претендовали хотя бы на один забитый мяч.
Вряд ли Маккаби способен сотворить сенсацию и перевернуть в этом противостоянии все с ног на голову. Но нас в первую очередь интересует, сделал ли за неделю Шахтер шаг к своей лучшей форме. В конце концов, никто горняков за язык не тянул - они сами декларировали желание выиграть турнир.
Насколько нынешняя игра Шахтера соответствует его амбициям, смотрите в матче с Маккаби в четверг, 25 февраля на телеканале Футбол 1. Начало игры в 19:55. Перед поединком и после его завершения в эфир выйдет программа «Путь в Гданьск», ведущие и эксперты которой проанализируют главные интриги противостояния.
Легально посмотреть трансляцию матча Шахтер - Маккаби в интернете можно с помощью OTT-платформ Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Kyivstar TV и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка Шахтер - Маккаби вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>. Также на сайте будет доступна АУДИО трансляция ответного матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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