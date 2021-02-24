Шахтер - Маккаби: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер уверенно по счету одолел в первом матче 1/16 финала Лиги Европы тель-авивский Маккаби. Но по игре были вопросы - израильтяне претендовали хотя бы на один забитый мяч.

Вряд ли Маккаби способен сотворить сенсацию и перевернуть в этом противостоянии все с ног на голову. Но нас в первую очередь интересует, сделал ли за неделю Шахтер шаг к своей лучшей форме. В конце концов, никто горняков за язык не тянул - они сами декларировали желание выиграть турнир.

Насколько нынешняя игра Шахтера соответствует его амбициям, смотрите в матче с Маккаби в четверг, 25 февраля на телеканале Футбол 1 . Начало игры в 19:55 . Перед поединком и после его завершения в эфир выйдет программа «Путь в Гданьск», ведущие и эксперты которой проанализируют главные интриги противостояния.

Легально посмотреть трансляцию матча Шахтер - Маккаби в интернете можно с помощью OTT-платформ Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Kyivstar TV и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.