Дентиньо с Маккаби не сыграет, Степаненко - под вопросом

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" " Шахтер " провел открытую тренировку в Святошино.

После разминки и квадратов команда Луиша Каштру перешла к тактическим упражнениям.

Отмечается, что продолжает восстанавливаться после повреждения Дентиньо – он выполнял беговую работу.

Также вне общей группы работал и Тарас Степаненко, однако, скорее всего, хавбек успеет восстановиться к завтрашнему матчу.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55.