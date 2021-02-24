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Дентиньо с Маккаби не сыграет, Степаненко - под вопросом

Лига Европы
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Последние приготовления перед матчем

Дентиньо с Маккаби не сыграет, Степаненко - под вопросом

shakhtar.com

Новина українською

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" "Шахтер" провел открытую тренировку в Святошино.

После разминки и квадратов команда Луиша Каштру перешла к тактическим упражнениям.

Отмечается, что продолжает восстанавливаться после повреждения Дентиньо – он выполнял беговую работу.

Также вне общей группы работал и Тарас Степаненко, однако, скорее всего, хавбек успеет восстановиться к завтрашнему матчу.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55.

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В статье: Тарас Степаненко Дентиньо Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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