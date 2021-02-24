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Дентиньо с Маккаби не сыграет, Степаненко - под вопросом
Последние приготовления перед матчем
shakhtar.com
Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" "
После разминки и квадратов команда Луиша Каштру перешла к тактическим упражнениям.
Отмечается, что продолжает восстанавливаться после повреждения Дентиньо – он выполнял беговую работу.
Также вне общей группы работал и Тарас Степаненко, однако, скорее всего, хавбек успеет восстановиться к завтрашнему матчу.
Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55.
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