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Тренер Брюгге: В команде нет шапкозакидательских настроений, мы готовы играть в свою игру

Лига Европы
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция тренера Брюгге

Тренер Брюгге: В команде нет шапкозакидательских настроений, мы готовы играть в свою игру

dynamomania.com

Новина українською

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Брюгге" Рик де Мил дал пресс-конференцию, посвященную ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Мы готовимся по обычному плану, как всегда. Построить игру от обороны? В команде нет шапкозакидательских настроений, но мы готовы играть в свою игру. В первом матче в Киеве нам не хватало многих креативных игроков, но ребята, которые вышли на поле, отлично заполнили бреши. Сейчас в команде прекрасное настроение и особая атмосфера. Все хотят пройти дальше. Да, в настоящее время сложились особые обстоятельства, в которых нам приходится работать, но надеюсь, мы сможем пройти завтра в 1/8 финала Лиги Европы, а затем и завершить неделю победой

Тесты Миньоле и де Кетеларе? У нас пока нет результатов повторных анализов. Но мы исходим из того, что они также будут положительными, и готовим новый план на игру — без этих исполнителей. Сами ребята держатся хорошо, хотя, конечно, их нужно всячески поддерживать. В клубе были приняты дополнительные меры, чтобы избежать новых заражений. Мы делаем все возможное, чтобы наши футболисты были здоровы, хотя вы понимаете, что при групповых тренировках добиться этого очень непросто, — сказал де Мил.

Напомним, что поединок состоится в четверг, 25 февраля и начнется в 22:00. Первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 22:57
Приложи подорожник
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