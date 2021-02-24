Каштру: На матч с Маккаби поставлю самый сильный состав, как и на встречу с Зарей

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Маккаби".

– Мне кажется, матч против "Зари" более важный, чем против "Маккаби". Вы будете давать отдых лидерам завтра перед воскресной встречей?

– Хотел бы кратко рассказать, что произошло за последнее время.

У нас были сборы после месяца отпуска. Было несколько дней выходных, потом игроки вернулись к официальным матчам. Футболисты набирают свою лучшую форму, соревнуясь. Мы провели всего три матча после сборов, поэтому игроки чувствуют себя свежими.

Наоборот они требуют и нуждаются в постоянном соревновании. Теперь мы еще можем делать 5 замен в матче. Представьте, если я сниму двух футболистов, которые провели на поле 75 минут. И так три матча кряду. После трех встреч получится, что игрок отдыхал целый час. У него на 60 минут игрового времени меньше.

К сожалению, многие смотрят только на стартовый состав. Это не самое главное. Нужно понимать, сколько времени футболист проводит на поле. Неважно, вышел он в старте или на замену.

Мы еще ничего не выиграли. Многие могут говорить, что мы прошли дальше. Но в голове тренера "Шахтера" мы еще ничего не выиграли. Всегда должны уважать соперника и выходить только побеждать.

48 лет назад я пришел в футбол. Он меня научил, что никогда не нужно радоваться преждевременным действиям, не нужно думать о каких-то ожиданиях, еще ничего не случилось. Когда прозвучит финальный свисток – тогда сможешь радоваться.

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Сейчас в мире нет идеальных команд. У всех сложный сезон, можно посмотреть на "Реал", "Бенфику", "ПСЖ". Всем дается все непросто. Не все смогут завершить сезон на высочайшем уровне.

Уважая игроков "Шахтера", болельщиков, администрацию клуба, могу сказать, что выходим на каждый матч только побеждать. На матч с "Маккаби" поставлю самый сильный состав, как и на встречу с "Зарей".

Мы делали анализ крови футболистам. У всех шести ребят, которых мы наибольше задействовали, показали, что у них идет полное восстановление. Никаких проблем у них.

Никогда не буду делать так, как говорит общество. Всегда буду принимать решения своей головой. Если мир говорит, что нужно делать так, буду принимать личное решение.

Если завтра с "Маккаби" или в матче против "Зари" будут какие-то проблемы – я беру на себя ответственность. Всегда нужно думать головой и принимать лучшее решение для команды.

- Мораес в этом сезоне мало забивает. В чем причина его регресса?

– Жуниор очень много работает. Он очень и очень преданный. Он профессионально относится к своей работе всегда. Старается выполнять все задачи перед командой.

Мне бы хотелось, чтобы Жуниор забивал больше. Мне в принципе хотелось бы, чтобы вся команда забивала больше. В чемпионате мы самая забивающая команда, если не ошибаюсь, опережаем "Динамо" на 8-9 голов (на 6 голов – прим.).

Это показывает, что наш атакующий футбол очень эффективен и на голову опережает все остальные команды УПЛ. Не стоит забывать, что задача нападающего – не только забивать голы. У него есть много задач, которые должен выполнять, это не только завершение атак.

На футбол нужно смотреть через немного другую призму. Например, Кривцов. Он защитник, но не только защищает ворота. Он контролирует линию обороны, должен выиграть единоборства, должна быть хорошая передача, выход на фланг.

Если говорить о кадровой ситуации нападающих, то Дентиньо травмирован, есть Фернандо и Мораес. Они большие профессионалы. Им не нужно давление для работы. Как и для меня, потому что я прекрасно знаю свои задачи.

Да, хотим, чтобы забивали больше, но пока ситуация такова.

- Корниенко готов выйти с первых минут завтра?

– Практически все наши игроки находятся в отличных кондициях, включая Корниенко. Все готовы играть с "Маккаби", который создал нам много проблем. Специально говорю об этой команде, потому что мы немного отходим от главной темы.

Практически все восстановились. Надеюсь, завтра все будут готовы.

- Коноплянка выйдет в старте?

– Завтра в старте есть место для абсолютно всех игроков, которые заявлены. Решение приму завтра утром. Уже не раз говорил, что на эту позицию у нас пять игроков – Тайсон, Соломон, Тете, Коноплянка и Мудрик. Все они готовы. Двое из них будут играть в старте.