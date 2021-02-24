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На матч Шахтер – Маккаби уже продано более 10 тысяч билетов

Лига Европы
(1 голосов)

По квоте УЕФА, доступными будут порядка 21 тысячи посадочных мест

На матч Шахтер – Маккаби уже продано более 10 тысяч билетов

shakhtar.com

Новина українською

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", на данный момент продано свыше 10 тысяч билетов, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30%. Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 тысяч гривен. 30% от вместимости "Олимпийского" - это около 21 тысячи мест.

Поединок состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55. В первом матче в Израиле "горняки" победили со счетом 2:0.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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