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На матч Шахтер – Маккаби уже продано более 10 тысяч билетов
По квоте УЕФА, доступными будут порядка 21 тысячи посадочных мест
shakhtar.com
На ответный матч 1/16 финала
Напомним, что УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30%. Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 тысяч гривен. 30% от вместимости "Олимпийского" - это около 21 тысячи мест.
Поединок состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55. В первом матче в Израиле "горняки" победили со счетом 2:0.
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