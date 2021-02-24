На матч Шахтер – Маккаби уже продано более 10 тысяч билетов

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", на данный момент продано свыше 10 тысяч билетов, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30%. Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 тысяч гривен. 30% от вместимости "Олимпийского" - это около 21 тысячи мест.

Поединок состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55. В первом матче в Израиле "горняки" победили со счетом 2:0.