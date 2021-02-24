Кривцов: Удачи Динамо. В еврокубках украинские команды должны болеть друг за друга

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" пообщался с представителями СМИ.

– Чувствую себя хорошо. Да, мы сделали хороший задел в первом матче, но задачу еще не выполнили. Мы перед собой ставим максимальные задачи – минимум финал ЛЕ.

- Как команда отреагировала на пожелание удачи "Динамо" в твиттере? Кому завтра она больше нужна – вам или "Динамо"?

– Удача всем понадобится. Считаю, это классный жест, мне очень понравилось. Мы должны болеть друг за друга, переживать и радоваться. Мы работаем на общую картину нашей страны. Желаю удачи "Динамо" в завтрашнем матче.

– Не забыли, когда последний раз играли с больше 10 тысяч болельщиков на трибунах?

– Потеряв болельщиков на стадионах, мы поняли, насколько они важны для нас. В футбол и играем для них. Мы соскучились по фанатам. Трибуны будут гнать нас вперед, а мы уже ответим результатом.

- Тренировка была не на "Олимпийском", а на базе. Может, лучше на НСК, чтобы почувствовать поле?

– Не имеет значения. Мы уже не раз играли на "Олимпийском", знаем состояние газона. Плюс тренировка была восстановительного характера.

- С кем вам комфортнее всего играть в центре обороны? Переживаете, что из-за наплыва молодежи можете потерять место в старте и не поехать на Евро?

– Конкуренция никогда никому не вредила. Каждый футболист должен тренироваться и доказывать тренерскому штабу. Ему решать, кто будет играть. А по сборной это вопрос к нашей готовности.