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Тоттенхэм - Вольфсберг 4:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Команда Моуринью "отрывается" между матчами АПЛ

Тоттенхэм - Вольфсберг 4:0. Обзор матча, видео голов

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Поединок 1/16 Лиги Европы: встречаются 9 команда Англии и 5 команда Австрии.

Первый матч в Австрии завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из Лондона.

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Лига Европы 2020-2021, 1/16

"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" (Австрия) 4:0

Голы: Деле Алли (10), Карлос Винисиус (50)

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

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В статье: Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Вольфсберг
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