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Тоттенхэм - Вольфсберг 4:0. Обзор матча, видео голов
Команда Моуринью "отрывается" между матчами АПЛ
Сайт Тоттенгема
Поединок 1/16 Лиги Европы: встречаются 9 команда Англии и 5 команда Австрии.
Первый матч в Австрии завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из Лондона.
Лига Европы 2020-2021, 1/16
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" (Австрия) 4:0
Голы: Деле Алли (10), Карлос Винисиус (50)
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
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