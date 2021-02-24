Лига Европы. Тоттенхэм снова разбил Вольфсберг и прошел в следующий раунд

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч (первая встреча - 4:1)

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", Лондон

Впервые за 26 лет английская команда забила по 4+ гола дома и на выезде в еврокубках. Последний раз такое достигал "Ньюкасл" в сезоне 1994-1995 в Кубке УЕФА. Теперь эта планка покорилась и "Тоттенхэму".

Все было решено в первом поединке, однако подопечные Моуриньо решили не давать слабину и немного "повозили" команду из 25-тысячного города. Начали они с гола-красавца от Деле Алли. Англичанин повторил вчерашний шедевр от Оливье Жиру в матче против "Атлетико" и тоже забил через себя. У кого получилось лучше - решать Вам. Видео мяча Алли Вы можете посмотреть здесь .

Первый тайм был похож на товарищескую игру, ведь никаких больших задач перед командами не было, и они просто пытались играть в футбол. Еще один момент имели перед перерывом "шпоры", но нападающий Карлос пробил головой выше ворот.

Более насыщенной на события стала вторая сорокапятиминутка. Такое ощущение, что за перерыв Жозе Моуриньо объяснил Карлосу Винисиус как правильно нужно наносить удар головой, и тот в начале второго тайма этой частью тела поразил ворота Маниуеля Куттина. Голу предшествовал спорный момент от арбитра встречи Матея Юга, который решил не фиксировать фол последней надежды от Эрика Дайера. Все по правилам: англичанин пытался избежать стыка, а нападающий гостей Шейхе Дьенг искал его.

"Шпоры" одержали комфортное преимущество, гости устали в попытках отбирать мяч, поэтому португальский наставник решил провести несколько замен. Одна из них стала результативной. Гарет Бэйл через четыре минуты после появления на поле в одно касание отправил мяч в девятку ворот после разрезной передачи от Деле Алли.

Потом еще один выход со скамейки запасных принес результат. 16-летний Дэйн Скарлетт хорошо запресинговал защитников соперника вблизи штрафной "Вольфсберга" и сбросил мяч на Карлоса Винисиуса, который, как и предыдущий автор забитого гола, в одно касание с левой вколотил круглый снаряд точно в цель. Шестой гол для бразильца в этой Лиге Европы - впереди в списке бомбардиров только Пицци из "Бенфики".

"Тоттенхэм" показал "Вольфсбергу" что такое английский футбол во всей красе. Арбитр Матей Юг позволял играть жестко, но не жестоко. Да и австрийцы сами виноваты такому количеству пропущенных голов - каждое взятие ворот сопровождалось индивидуальным недостатком мастерства.

"Тоттенхэм" - "Вольфсберг" 4:0 (1:0)

Голы: Деле Алли 11, Карлос 50, 83, Гарет Бэйл 73

"Тоттенхэм": Харт - Догерти (Лавинья 75), Дайер, Алдервейрелд, Дэвис - Сиссоко (Джон 82), Винкс - Ламела (Бэйл 69), Алле (Скарлетт 82), Бергвейн (Лукас 69) - Карлос

"Вольфсберг": Куттин - Баумгартнер (Гиорбелидзе 65), Генрикссон, Лочошвили - Новак (Павелич 46), Верницниг, Линдль, Страцниг (Рнич 79), Шерцер (Перич 65) - Дьенг, Визингер (Йовельич 46)

Предупреждения: Догерти 36, Дэвис 65, Алдервейрелд - Баумгартнер 61, Верницниг 63