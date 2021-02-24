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Кендзера: Поле в Брюгге лучше, чем было в матче с Десной. Нужно выходить и играть

Лига Европы
(1 голосов)

Киевляне в четверг сыграют с Брюгге

Кендзера: Поле в Брюгге лучше, чем было в матче с Десной. Нужно выходить и играть

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник “Динамо” Томаш Кендзера принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне ответного поединка с бельгийским “Брюгге” в 1/16 финала Лиги Европы.

- Томаш, вы сегодня общались с Лукашем Теодорчиком, который сейчас играет в Бельгии. Возможно, он рассказал какие-то секреты о “Брюгге”?

- Да, я сегодня виделся с Лукашем, который сейчас выступает за “Шарлеруа”, а раньше играл за “Андерлехт”. Поговорили с ним, и он пожелал удачи в матче и прохода в следующий раунд. А о “Брюгге” Лукаш не мог рассказать ничего нового, ведь мы хорошо изучили соперников благодаря детальному разбору от мистера Луческу. Так что готовимся к завтрашней игре.

- Для вас участие в регламентных пресс-конференциях - это честь или обязанность?

- Я - профессиональный футболист, и наша работа в том числе включает в себя общение с журналистами и ответы на ваши вопросы.

- Некоторые динамовцы после матча с “Десной” жаловались на газон, на котором играли команды. Готовы ли вы показывать максимум в Брюгге, где поле “Яна Брейдела” находится в идеальном состоянии?

- Мы должны демонстрировать хорошую игру и стараться выигрывать на любом газоне. Действительно, на стадионе “Брюгге” очень хорошее поле, намного лучше, чем было в матче против “Десны”. Никаких вопросов нет, нужно выходить и играть.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.02.2021 в 21:21
Там у Брюгге играть то некому
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2021 в 21:08
дома Брюгге не проигрывают--выходи и играй
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