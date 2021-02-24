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Шелаев: Шахтер убил интригу, а Динамо ничего не остается, как прыгнуть выше головы
В одной из пар уже все ясно
Олександр Приходько
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился своими мыслями о повторных матчах 1/16 финала
"Забив второй гол в компенсированное время в ворота "Mаккаби" в Тель-Авиве, футболисты "Шахтера" убили интригу и, уверен, сняли с повестки дня вопрос о владельце путевки в следующий раунд турнира. Впрочем, я не думаю, что завтра в Киеве "горняки" выйдут на поле с шапкозакидательским настроением. На кону – ценные рейтинговые очки для украинских клубов и возможность пополнить клубную кассу серьезными премиальными от УЕФА.
Что касается состава "Шахтера", то рулевой Луиш Каштру, скорее всего, обойдется без экспериментов, хотя будет помнить, что его подопечных в воскресенье ждет серьезное противостояние в чемпионате УПЛ – с "Зарей".
А вот тренеру "Динамо" Мирче Луческу не позавидуешь. Если раньше часто доставалось на орехи нападающим за неэффективные действия в завершающей стадии, то в последних поединках киевлян уже не обошлось без ошибок у своих владений.
Конечно, забитый в гостях гол дает определенное преимущество бельгийцам. К тому же, в последнее время "Брюгге" в родных стенах – грозная сила. Я не думаю, что вспышка коронавируса у "горожан" ощутимо скажется на их действиях, все же, у них довольно длинная скамейка запасных. Поэтому динамовцам ничего не остается, как прыгнуть выше головы: не только сохранить свои ворота на "замке", но и обязательно поразить цель. Иначе о еврокубковом подиуме можно забыть", – сказал Шелаев.
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