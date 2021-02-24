  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шелаев: Шахтер убил интригу, а Динамо ничего не остается, как прыгнуть выше головы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шелаев: Шахтер убил интригу, а Динамо ничего не остается, как прыгнуть выше головы

Лига Европы
(2 голосов)

В одной из пар уже все ясно

Шелаев: Шахтер убил интригу, а Динамо ничего не остается, как прыгнуть выше головы

Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился своими мыслями о повторных матчах 1/16 финала Лиги Европы с участием "Шахтера" и "Динамо", которые состоятся 25 февраля.

"Забив второй гол в компенсированное время в ворота "Mаккаби" в Тель-Авиве, футболисты "Шахтера" убили интригу и, уверен, сняли с повестки дня вопрос о владельце путевки в следующий раунд турнира. Впрочем, я не думаю, что завтра в Киеве "горняки" выйдут на поле с шапкозакидательским настроением. На кону – ценные рейтинговые очки для украинских клубов и возможность пополнить клубную кассу серьезными премиальными от УЕФА.

Что касается состава "Шахтера", то рулевой Луиш Каштру, скорее всего, обойдется без экспериментов, хотя будет помнить, что его подопечных в воскресенье ждет серьезное противостояние в чемпионате УПЛ – с "Зарей".

А вот тренеру "Динамо" Мирче Луческу не позавидуешь. Если раньше часто доставалось на орехи нападающим за неэффективные действия в завершающей стадии, то в последних поединках киевлян уже не обошлось без ошибок у своих владений.

Конечно, забитый в гостях гол дает определенное преимущество бельгийцам. К тому же, в последнее время "Брюгге" в родных стенах – грозная сила. Я не думаю, что вспышка коронавируса у "горожан" ощутимо скажется на их действиях, все же, у них довольно длинная скамейка запасных. Поэтому динамовцам ничего не остается, как прыгнуть выше головы: не только сохранить свои ворота на "замке", но и обязательно поразить цель. Иначе о еврокубковом подиуме можно забыть", – сказал Шелаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Шелаев Маккаби (Тель-Авив) Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...