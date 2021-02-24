Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Маккаби: Завтра вы увидите команду, которая сделает все возможное, чтоб достичь результата
Несмотря на результат первого матча, Патрик фон Лиувен излучает оптимизм
shakhtar.com
Главный тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен ответил на вопросы журналистов перед ответной игрой с "Шахтером" в 1/16 финала
– В первом поединке "Маккаби" продемонстрировал большое уважение к "Шахтеру", особенно это касалось первого тайма, что в итоге и сказалось на результате. За счет чего вы собираетесь добыть результат в Киеве?
– Думаю, ответ на этот вопрос футболисты продемонстрировали во втором тайме первого матча. Это то, что мы хотим показать завтра уже с первых минут. Уверен, вы увидите команду, которая сделает все возможное, чтоб достичь наилучшего результата.
– Что сейчас можете сказать о "Шахтере"?
– "Шахтер" – хорошая команда, которая любит владеть мячом и обладает организованной защитой. Чтобы сохранить шансы на проход в следующий раунд, нам нужно выложиться на все сто и проявить себя как можно лучше.
– Будете ли вы довольны ничейным исходом, что позволит улучшить клубный коэффициент?
– Мы постараемся продемонстрировать нашу лучшую игру и реализовать свой план на этот матч. Команда сделает все возможное для победы, а результат будет известен спустя 90 минут после стартового свистка.
– Накануне "Маккаби" провел кубковый поединок с "Хапоэлем" (Беэр-Шева), в котором вы провели сразу 8 замен по сравнению с встречей с "Шахтером". Не боялись так рисковать?
– Я видел хороший отклик от игроков еще до матча в Кубке и был уверен в их готовности. Некоторые футболисты показали, что у них есть необходимые качества и мотивация. Это только подчеркивает нашу силу. Все ребята демонстрируют отличный настрой и стремятся доказать, что мы одна команда.
– Расскажите о кадровой ситуации.
– В Киев прилетели те же игроки, что участвовали в предыдущем матче. Исключение составил полузащитник Йонатан Коэн. Кубковый матч пропустил Дан Глазер, но с ним все в порядке, он тренируется в общей группе.
Популярное сейчас
- От Тимощука до Вербича. ТОП лучших зимних трансферов в УПЛ за всю историю
- УЕФА не будет переносить ответный матч между Брюгге и Динамо
- 21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени
- Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО