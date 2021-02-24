Тренер Маккаби: Завтра вы увидите команду, которая сделает все возможное, чтоб достичь результата

Главный тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен ответил на вопросы журналистов перед ответной игрой с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

– В первом поединке "Маккаби" продемонстрировал большое уважение к "Шахтеру", особенно это касалось первого тайма, что в итоге и сказалось на результате. За счет чего вы собираетесь добыть результат в Киеве?

– Думаю, ответ на этот вопрос футболисты продемонстрировали во втором тайме первого матча. Это то, что мы хотим показать завтра уже с первых минут. Уверен, вы увидите команду, которая сделает все возможное, чтоб достичь наилучшего результата.

– Что сейчас можете сказать о "Шахтере"?

– "Шахтер" – хорошая команда, которая любит владеть мячом и обладает организованной защитой. Чтобы сохранить шансы на проход в следующий раунд, нам нужно выложиться на все сто и проявить себя как можно лучше.

– Будете ли вы довольны ничейным исходом, что позволит улучшить клубный коэффициент?

– Мы постараемся продемонстрировать нашу лучшую игру и реализовать свой план на этот матч. Команда сделает все возможное для победы, а результат будет известен спустя 90 минут после стартового свистка.

– Накануне "Маккаби" провел кубковый поединок с "Хапоэлем" (Беэр-Шева), в котором вы провели сразу 8 замен по сравнению с встречей с "Шахтером". Не боялись так рисковать?

– Я видел хороший отклик от игроков еще до матча в Кубке и был уверен в их готовности. Некоторые футболисты показали, что у них есть необходимые качества и мотивация. Это только подчеркивает нашу силу. Все ребята демонстрируют отличный настрой и стремятся доказать, что мы одна команда.

– Расскажите о кадровой ситуации.

– В Киев прилетели те же игроки, что участвовали в предыдущем матче. Исключение составил полузащитник Йонатан Коэн. Кубковый матч пропустил Дан Глазер, но с ним все в порядке, он тренируется в общей группе.