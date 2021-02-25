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Сидорчук: В первом матче с Брюгге мы не совсем понимали, что от нас требовалось

Лига Европы
(1 голосов)

Но Луческу все разобрал

Сидорчук: В первом матче с Брюгге мы не совсем понимали, что от нас требовалось

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Капитан “Динамо” Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от ответного поединка с бельгийским “Брюгге” в 1/16 финала Лиги Европы.

"Уверенность есть, но первый матч показал, что мы не совсем понимали то, что от нас требовалось.

У нас была теория, был разбор игры в Киеве. Мистер расставил те акценты, которые нам помогут", — сказал Сидорчук.

Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1. Ответный поединок состоится в четверг 25 февраля, и начнется в 22:00.

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В статье: Брюгге Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Тренерую (Столица)
25.02.2021 в 00:33
Приехали(((
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Просто любитель (Днепр)
25.02.2021 в 00:25
Что значит НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЛИ! Вы что играете в дворовой футбол против соседнего района? О чём может идти речь, если вы не понимаете чего от вас хочет тренер. Не дк а детский сад какой-то
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