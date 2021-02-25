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Сидорчук: В первом матче с Брюгге мы не совсем понимали, что от нас требовалось
Но Луческу все разобрал
fcdynamo.kiev.ua
Капитан “Динамо” Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от ответного поединка с бельгийским “Брюгге” в 1/16 финала
"Уверенность есть, но первый матч показал, что мы не совсем понимали то, что от нас требовалось.
У нас была теория, был разбор игры в Киеве. Мистер расставил те акценты, которые нам помогут", — сказал Сидорчук.
Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1. Ответный поединок состоится в четверг 25 февраля, и начнется в 22:00.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Тренерую (Столица)
25.02.2021 в 00:33
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Просто любитель (Днепр)
25.02.2021 в 00:25
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