Сидорчук: В первом матче с Брюгге мы не совсем понимали, что от нас требовалось

Капитан “Динамо” Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от ответного поединка с бельгийским “Брюгге” в 1/16 финала Лиги Европы .

"Уверенность есть, но первый матч показал, что мы не совсем понимали то, что от нас требовалось.

У нас была теория, был разбор игры в Киеве. Мистер расставил те акценты, которые нам помогут", — сказал Сидорчук.