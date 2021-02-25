"Рожден, чтобы забивать": Бас Дост - главная проблема Динамо

Честно говоря, после гола Филиппа Будковского в воскресном матче с "Десной" за "Динамо" стало страшновато.

Все мы не первый год знаем Филиппа, его игру и козыри, главный из которых - рост 196 см. Если бы Будковский был капельку подвижнее, то обязательно сделал бы карьеру в Европе. Его туда звали дважды - сперва "Кортрейк", потом "Сошо", но безрезультатно. Филипп статичен, и потому не подошел.

А теперь представьте, будто он научился идеально пробивать в одно касание после фланговых передач; выигрывать 70% верховых единоборств, идеально выбирая позицию; забивать по 20-30 голов за сезон. Грозная сила, не правда ли?

Именно таков Бас Дост - наконечник атак "Брюгге", которого "Динамо" нужно остановить прямо сегодня.

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31-летний голландец перешел в "Брюгге" в январе, что стало большой новостью для местного чемпионата. Обычно игроки едут из Бельгии в Германию, а не наоборот.

"Брюгге" показал, что действительно хочет меня подписать. Это было заметно на каждом шагу. Любому игроку нравится это чувство. К тому же, мне по душе философия клуба. Я буду вкалывать здесь как сумасшедший", - заявил Бас на презентации.

Бельгийцы заплатили за Доста 4 млн евро. Это на 3 меньше, чем "Айнтрахт" выложил "Спортингу" полтора года назад, но для немцев это все равно хорошая сделка. Клуб сильно пострадал от коронавируса - по слухам, один матч при заполненных трибунах приносил "Айнтрахту" 2,5 млн евро. Лишившись этих денег, франкфуртцы не потянули зарплату Доста - 3 млн евро в год плюс бонусы.

10 wins in a row, hungry for more! pic.twitter.com/1gDuuntYvH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 13, 2021

"Брюгге" же, подписав Доста, еще раз доказал свое превосходство над остальными бельгийскими клубами. Черно-синие опережают конкурентов по чемпионату на 15 очков. Та же картина была год назад. Бюджет клуба уже достиг 90 млн евро - это делает разницу.

Тренер Филипп Клеман не скрывает своего удовлетворения. С приходом Доста он связывает начало эры еще более серьезной гегемонии "Брюгге" в чемпионате.

"Вы скоро увидите, как он меняет нашу команду. Думаю, его присутствие будет полезно всем. Бас прекрасно вписывается в тот футбол, который я хочу видеть".

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Клеман не соврал - Дост начал без раскачки и забил в четырех стартовых матчах за "Брюгге". При этом все 9 поединков с его участием, кроме выезда в Киев, "Брюгге" выиграл.

В прошлом Дост забивал в дебютных матчах за "Вольфсбург", "Спортинг" и "Айнтрахт". В "Брюгге" он лишь подтвердил тенденцию, которой много лет.

Уже очень давно вся Европа знает, что Бас прекрасно умеет забивать голы. Он поставил их на поток еще в "Эраклесе" в конце нулевых, потом забивал 32 за сезон в "Херенвене", проявил себя в бесшабашном "Вольфсбурге" Дитера Хекинга. В сезоне-2014/15 "Волки" выдали умопомрачительные 5:4 на поле "Байера" и разгромили дома "Баварию" 4:1. В тех двух матчах Дост забил шесть раз.

Чаще других Басу ассистировал Кевин де Брюйне. Его отец Хервиг остался в восторге от действий Доста.

"Я хорошо помню то время. Малейший шанс превращался в гол. Басу пришлось немного подождать, прежде чем ушел Олич. Когда это случилось, он сразу оформил дубль в ворота "Баварии". Он был очень силен. Считаю, Бас - идеальный центрфорвард для атакующего стиля. Он прекрасно пользуется своими габаритами и физической силой, а перед воротами он как машина. Кевин и Иван Перишич тогда разогнали поезд, и Дост вскочил на его подножку".

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Конечно, была причина, по которой впоследствии де Брюйне оказался в "Ман Сити", Перишич - в "Интере", а Бас - только в "Спортинге". В сущности, она на поверхности.

Дост - элитный финишер, но чтобы играть за топ-клуб, одного навыка мало. Нужны еще способы влиять на игру - прессингом, передачами, неожиданными маневрами. Бас называет кумиром Златана - вспомните, сколько атак швед разогнал, укрыв мяч своим гигантским корпусом. Дост так не умеет.

Бас - игрок одной функции. Он великолепен в том, чтобы выскочить перед опекуном при подаче и отправить мяч в сетку. Ногой, головой, филейной частью - без разницы. Мяч от Доста всегда отскакивает куда надо. На пике карьеры в "Спортинге" 38% его ударов превращались в голы, а Баст выигрывал 70% верховых единоборств.

Других навыков у голландца нет. Это не позволило ему сделать карьеру в сборной, где его пробовали после подвигов в "Вольфсбурге". Бывший форвард, а ныне эксперт на ТВ Юри Мюльдер сравнивает Доста с Рене Эйкелькампом, огромным нападающим конца 80-х - начала 90-х. Оно и понятно - тридцать лет назад форварды часто играли за счет одного скилла, это было нормой. Сегодня такой стиль архаичен. Поэтому даже 34 гола в 31 матче Примейры-2016/17 не убедили грандов подписать Доста.

К слову, в том сезоне Бас боролся за Золотую бутсу с самим Месси. Лео по итогу опередил своего неожиданного конкурента лишь на три гола.

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Вообще в "Спортинге" Дост попал в свою стихию. Тренер Жорже Жезус не нагружал его дополнительной работой, освободив от всех функций, кроме голов.

По ходу матчей Бас даже оказывался в 15-20 метрах за линией офсайда. Комментаторы недоумевали, но через минуту "Спортинг" совершал перехват и отправлял мяч на фланг, где скоростному Желсону Мартиншу хватало 10-12 секунд, чтобы добежать до лицевой. Угадайте с одного раза, на кого шли его кроссы.

Подборка голов Доста в Португалии поразительно однообразна. Все мячи забиты как под копирку - в касание из пределов штрафной.

"Тренер Жезус провел со мной много бесед. Он показывал мне видео, где я был хорош, а где не очень. Учил меня использовать свои сильные стороны, а слабые маскировать", - признавался гигант.

Помимо тренера Досту повезло и с партнерами. В "Спортинге" на флангах бегали Желсон, Матеус Перейра, Жоэль Кэмпбелл; из глубины ассистировал опытный Брайан Руис; чуть позже появился Бруну Фернандес. Эта свита и работала на цифры короля. В сезоне-2016/17, когда Дост забил 34 гола, ни один другой игрок "Спортинга" не отметился больше 6 раз. То есть, все было заточено сугубо под Баса.

Уйдя через пару лет в "Айнтрахт", судорожно искавший новое лицо после уходов Йовича, Ребича и Алле, Дост быстро ощутил разницу. В Германии его больше гоняли без мяча и реже нагружали работой в штрафной, что снизило результативность в несколько раз.

#SGEFCB Stürmertore | striker goals@Eintracht (4⃣3⃣):

1⃣8⃣ André Silva (42%)

0⃣4⃣ Bas Dost (9%)

0⃣3⃣ Luka Jovic (7%)

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2⃣5⃣ Total (58%)@FCBayern (6⃣1⃣):

2⃣5⃣ Robert Lewandowski (41%)

1⃣0⃣ Thomas Müller (16%)

0⃣4⃣ Leroy Sané (7%)

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3⃣9⃣ Total (64%)#Bundesliga — Eintracht Stats (@eintracht_stats) February 19, 2021

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Собственно, поэтому и ушел Дост в "Брюгге", где оппозиция слабая, бегать надо меньше, а его цифры на дистанции почти наверняка вернутся к португальским значениям.

"Тренер уже объяснил мне мою роль на поле, я с ней полностью согласен. Я должен цепляться за мяч в штрафной как можно чаще, там я наиболее опасен. В этом моя сила", - говорит бомбардир.

Дебют в Бельгии доказал его класс. Соперники низкого уровня позволяют Досту забивать, выполняя по 15-17 касаний за матч, как он любит. Передач с флангов тоже хватает. При этом само наличие 196-сантиметрового Баса в штрафной упростило жизнь всей группе атаки "Брюгге" - Лангу, де Кетелару, Окереке, Ванакену.

"Бас рожден, чтобы забивать. Он прекрасно знает, как расположиться в штрафной. С его появлением любой верховой мяч становится вдвое опаснее, у него громадный опыт, позволяющий правильно оценивать ситуацию. К тому же, Бас в прекрасной форме, у него нет лишнего веса, он постоянно занимается дополнительно с тренерами по физподготовке. Думаю, это идеальный трансфер", - излучает оптимизм Мюльдер.

Первая игра с "Динамо", впрочем, показала слабости Доста, а не его силу. Вспышка коронавируса, тяжелое зимнее поле и прессинг киевлян в комплексе не позволили "Брюгге" хозяйничать на флангах и выполнять много подач, а без них Бас не опаснее пролетающих над полем голубей.

Теперь бы еще в Брюгге это повторить, но задача, прямо скажем, не из легких. Хлеб Доста - отдельные секундные эпизоды. Потерял концентрацию - и все, доставай мяч из сетки. Там, где Будковский забил один, Дост положит все три. Если Забарный и Попов смогут его засушить - это будет большой успех.

Бас точно не самый умелый в Европе футболист, однако он все еще среди лучших по забиванию голов. Наверное, и самому "Динамо" такой форвард точно бы не помешал. Но это уже совсем другая история.