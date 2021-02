"Рожден, чтобы забивать": Бас Дост - главная проблема Динамо

Честно говоря, после гола Филиппа Будковского в воскресном матче с "Десной" за "Динамо" стало страшновато.

Все мы не первый год знаем Филиппа, его игру и козыри, главный из которых - рост 196 см. Если бы Будковский был капельку подвижнее, то обязательно сделал бы карьеру в Европе. Его туда звали дважды - сперва "Кортрейк", потом "Сошо", но безрезультатно. Филипп статичен, и потому не подошел.

А теперь представьте, будто он научился идеально пробивать в одно касание после фланговых передач; выигрывать 70% верховых единоборств, идеально выбирая позицию; забивать по 20-30 голов за сезон. Грозная сила, не правда ли?

Именно таков Бас Дост - наконечник атак "Брюгге", которого "Динамо" нужно остановить прямо сегодня.

***

31-летний голландец перешел в "Брюгге" в январе, что стало большой новостью для местного чемпионата. Обычно игроки едут из Бельгии в Германию, а не наоборот.

Бельгийцы заплатили за Доста 4 млн евро. Это на 3 меньше, чем "Айнтрахт" выложил "Спортингу" полтора года назад, но для немцев это все равно хорошая сделка. Клуб сильно пострадал от коронавируса - по слухам, один матч при заполненных трибунах приносил "Айнтрахту" 2,5 млн евро. Лишившись этих денег, франкфуртцы не потянули зарплату Доста - 3 млн евро в год плюс бонусы.

