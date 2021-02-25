Бей своих, чтобы чужие забрали. Академии и пираньи Манора Соломона

В израильской прессе в статьях об игроках и тренерах наиболее популярное слово - "приближенные". Их имена обычно не называют, но зато цитируют их обильно. Причем эти цитаты часто скандальны, сочны и резонансны. Так вот, приближенные Манора Соломона в израильской прессе заявляют - его карьера в "Шахтере" окончена. Летом он всеми силами будет пытаться перейти в другой клуб. Разумеется, из более сильной лиги, с большими амбициями. Его контракт с чемпионом Украины истекает лишь в декабре 2023-го года. Так что вряд ли речь идет о попытке выбить новый. А о реальном намерении.

Вот только готов ли Манор к такому переходу? 12 голов и семь ассистов за 3000 игровых минут в "Шахтере", то есть гол либо ассист за 157 минут - очень хорошо. Проблема в том, что он приобрел репутацию "суперсаба" и "палача грандов". Дважды "Реала", "Манчестер Сити", "Аталанты". У него есть ассист против "Динамо". В стартовом составе и против середняков и аутсайдеров он впечатляет гораздо меньше. Поэтому 25-30 миллионов за него так быстро не выплатят. И поэтому ему нужно больше проявлять себя и в более рядовых матчах. Таких, как сегодня против любимой команды его семьи.

Он переходил в "Шахтер" скромным, непубличным, даже застенчивым человеком. Не звездой. Ныне он мегапопулярен на Родине, на спортивных сайтах и каналах, в газетах нет и дня без славословий о нем, на каналах новостей, молодежи и т.д. также часто говорят о нем. Многим весь этот фестиваль настолько надоел, что стали популярными саркастичные комментарии на статьи. О победе Новака Джоковича на Australian Open: "Манор победил бы, не проиграв ни одного сета". О сорока очках ЛеБрона Джеймса в матче НБА: "Манор набрал бы 50, и с завязанными глазами". Возможно, все это влияет на него.

Академия

Израильтянин не просто сидит на диване и заявляет, что желает идти дальше. Он работает над собой. Заявляет, что в "Шахтере" планировал прежде всего улучшить свое движение в глубину, без мяча. Ведь в Израиле он получал мяч на ногу. И видит явный прогресс в этом аспекте. Как и в реализации моментов, в голах и ассистах. При этом сохранив и изначальные козыри. По общему числу удачных проходов на дриблинге в сезоне 2020/21 в Лиге Чемпионов он стал седьмым. Он гораздо смелее участвует в игре, ищет мяч. В 21 год он выглядит взрослым игроком с прочным фундаментом.

Над этим фундаментом он надстраивает мощное здание. Кроме командных тренировок, Соломон занимается в частной, то есть не связанной с каким-либо клубом, израильской академии AR Academy. Когда приезжает на Родину, даже на матч "Шахтера" - лично, с четырьмя личными тренерами. В Киеве же - на расстоянии, анализируя, выполняя ментальную работу, получая видеоролики с анализом своей игры и игры будущих и бывших соперников. Также он держит контакт и занимается с отцом (тренером по физподготовке) и еще одним личным тренером. Все очень интенсивно, серьезно и основательно.

Директор AR Academy Адар Розенберг рассказывает порталу One: "Мы затрагиваем все аспекты. Технику, принятие решений на поле. Глубоко анализируем плюсы и минусы игрока и его прямых соперников с помощью новейших технологий. Проводим и психологическую работу. Даже готовим его к возможной критике СМИ после матча. Я разговариваю с Манором каждую неделю. Даже летал несколько раз в Киев для проведения личных тренировок с ним". Сам же игрок уверенно заявляет: "В командах игроки не тренируются достаточно и не анализируют видео как следует. Личный взгляд со стороны очень полезен".

"Дриблинг Манора отлично известен", - продолжает Розенберг. "Но люди начинают спрашивать, почему он мало забивает. Мы работаем над решением этих проблем на поле и даже прорабатываем ответы на такие вопросы. Мы понимаем, что на наивысшем уровне быть просто дриблером не практично. Также наша работа зависит от позиции. Теперь его ставят на правый фланг, где для правоногого игрока более актуальны ассисты, чем голы. Мы анализируем и это и пытаемся вместе с ним доказать, что он способен играть на обеих позициях. Что способен быстро менять стиль игры, исходя из позиции".

Не вышел из ротации

Розенберг заявляет, что в "Шахтере" заметили, насколько Манор добавил за зиму, в насколько хорошей форме пребывает. Но, правду говоря, по первым матчам 2021-го года и по игровым минутам, предоставленным ему Луишем Каштру, это не заметно. В лиге он не выходил в стартовом составе. А место в первом матче против "Маккаби", похоже, получил скорее благодаря знакомству с соотечественниками и с тель-авивским стадионом "Блумфилд". Статистику Каштру не просмотрел и не узнал, что против тель-авивцев в семи матчах в карьере у него лишь одна победа, один гол и один ассист.

Хотя дело не в сопернике. А в позиции самого игрока на поле. Для молодого футболиста важна стабильность, важна постоянная игра на одной позиции. Позиция Соломона - левый фланг. На правом фланге он выглядел заторможенным, несколько растерянным. Особенно - в позиционных атаках. Два своих удара по воротам он нашел лишь после 60-ой минуты, когда соперник начал раскрываться. А все, кроме одного, прострелы/навесы в штрафную - лишь подавая угловые. Не удалось найти общий язык с правым защитником Додо, обычно весьма активным в прорывах. Они просто мешали друг другу.

В целом Манор разочарован своим статусом. Он приходил в "Шахтер" в январе 2019-го с целью очень скоро заменить Тайсона. Именно на левом фланге. Бразилец казался на пути домой, его место казалось свободным. Однако этого не произошло. Более того, даже после осеннего прорыва, когда без выбывших лидеров, с молодежью "Шахтер" героически сражался и побеждал в Лиге Чемпионов, Каштру быстро откатил назад. Вернулся к ветеранам. И Соломон вновь стал всего лишь игроком ротации. А в этой роли, как он считает, он не развивается. Не взрослеет. Не набирает такой нужный пробег.

В нынешнем сезоне он уже вплотную подобрался к 1200 игровым минутам предыдущего и к шести голам предыдущего (пять). А впереди еще много матчей. Но ведь и 1067 минут во всех турнирах за более половины сезона - очень немного. Тем более, что динамика последнего периода не в его пользу. Менее 150-ти минут в шести последних хронологически матчах - крайне мало для автора двух голов в победных битвах с "Реалом".

Разумеется, в "Арсенале", "Роме" никто не обещает ему место в стартовом составе. Но он считает, что если уж быть игроком ротации - то в тех клубах и тех лигах.

Перед летом

Итак, маховик летнего трансфера Соломона запущен. Если верить СМИ, его дело ведет "суперагент" Пини Захави - соотечественник и человек с огромными связами в АПЛ. Агент Роберта Левандовски, Давида Алабы и первый советник Романа Абрамовича. Человек, которого Ули Хенесс назвал "ненасытной пираньей". Захави умеет работать тихо, но очень эффективно. А владеющий частью прав на трансфер игрока владелец его родного клуба - "Маккаби" из Петах-Тиквы - Ави Лузон занял привычную нишу эпатажа. Заявляя, что лишь Манор способен как следует заменить Лионеля Месси в "Барселоне".

По стилю он, может, и похож. Но для начала пути к Месси ему нужно научиться легко ломать соперников вроде "Эльче", "Руха", "Маккаби". Как раз по результативным ТТД за матч этот сезон, в котором играет чаще в стартовом составе, слабее, чем 2019/20. Он еще не научился быть игроком стартового состава. И учиться следует в ближайшие месяцы в "Шахтере". В том числе и в сегодняшнем матче против настолько любимой в семье команды, что даже сам не уверен, будут ли болеть его родственники за него, а не за нее. Если выйдет в "старте", а не вновь застрянет в ротации.