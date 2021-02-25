Виктор Хлус: Беседин - хороший нападающий, но его нужно больше нагружать

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус оценил шансы киевлян в повторном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Первая игра, напомним, завершилась со счетом 1:1. Ответная состоится в четверг, 25 февраля (начало в 22:00).

"В первом матче "Динамо" играя дома могло воспользоваться шансом, тем что "Брюгге" вышло на матч в ослабленном составе - не было пять основных игроков. Но, увы! Не показали своих лучших качеств, и не было видно, за счет чего динамовцы могут выиграть. Пока не видно прогресса. Это показывают как матчи Лиги Европы, так и внутреннего чемпионата.

В ответной игре к этим пяти, прибавилось еще два футболиста, у которых положительные тесты. Итого пропускает семь игроков основы. Неужели и на этот раз киевляне не воспользуются благоприятной ситуацией, которая опять сложилась в их пользу. Чтобы добиться нужного результата, надо выйти и сыграть через не могу.

Беспокоит, что команда создает мало моментов, все дается, как мы говорим, на жилах. В Киеве против бельгийцев создали очень мало шансов, зато дают забить сопернику из полумоментов. Получается, чтобы забить два мяча, нужно создать пять или шесть моментов, а с этим у игроков проблема.

"Брюгге" устраивает 0:0, и наверняка они не будут форсировать события, думая, прежде всего как сыграть надежно от обороны. "Динамо" наоборот нужно с первых минут идти активно вперед, и не оставлять нужный результат на потом. И в этом будет опасность, они могут открыться, пропуская контрвыпады хозяев. И еще бельгийцы будут делать ставку на стандарты, это нужно учесть нашей команде.

На данный момент "Динамо" не хватает быстроты в атаке и комбинационной игре. В последнее время у киевлян наблюдалось острая нехватка хорошего нападающего. Вроде Беседин вернулся, и появилась надежда. Но весь футбол "Динамо" построен на том, что нападающий сам должен забрать мяч и сам забить. На него не сильно играют. Для того чтобы нападающий забивал, ему нужно создавать моменты. Чем больше мячей будет пролетать мимо штрафной и вратарской площадки, тем больше можно рассчитывать на эффективную игру того же Беседина. Он часто делает черновую работу, глубоко оттягивается, навязывает борьбу полузащите, а когда нужно быть на острие, то иногда не успевает быть в нужной точке при завершении атаки. Артем хороший нападающий, но его нужно больше нагружать, особенно через фланги, это его хлеб, сыграть на опережение, вовремя подставить ногу или голову.

Учитывая, что "Брюгге" будет играть еще в более ослабленном составе, у "Динамо" появляются хорошие шансы на проход дальше, но для этого нужно забить на один гол больше хозяев. Если динамовцы не пропустят первыми, и забьют первыми, то смогут выжать результат. До игры шансы равны, но ждем и надеемся на позитив".