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Матч со Славией точно пропустит: лидер Лестера рискует надолго застрять в лазарете
Футболист получил повреждение бедра
Sky Sports
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон не сыграет в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Славии" из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sports.
Футболист получил повреждение бедра.
Игрок травмировался в предыдущем матче премьер-лиги против "Астон Виллы" (2:1). Согласно предварительным оценкам Джеймс Мэддисон может пропустить от двух до трёх месяцев. Стоит отметить, что в июле прошлого года игрок сборной Англии перенес операцию на бедре.
В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний футболист сыграл в 32 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.
Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Лестер"- "Славия" пройдет сегодня, 25 февраля. Первая игра завершилась вничью (0:0).
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