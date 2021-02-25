Алексей Гай: Шахтер должен доказать, что находится на правильном пути

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданием от повторного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором "горняки" встретятся с "Маккаби" Тель-Авив. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу команды Каштру.

- Если исключить "теорию невероятности", то "Шахтер" можно уже поздравить с выходом в следующий этап.

- Судя по первой игре, горняки были сильнее, доминировали на поле и выиграли с комфортным счетом 2:0, который действительно почти не оставляет шансов "Маккаби". А представить, что "Шахтер" может пропустить дома три мяча, невероятно трудно. Главное, чтобы игроки не вышли на матч с мыслями, что они уже прошли дальше. Но уверен - такого не будет. "Шахтер" на данный момент превосходит своего соперника. В первой игре понравился настрой команды, контроль мяча, в этом сила донетчан. Они играли в красивый и комбинационный футбол. Подтверждением этому первый забитый мяч в ворота израильтян. В таких голах и есть класс "Шахтера", который выше чем у "Маккаби". Конечно, ожидал большего сопротивления от хозяев. Только в конце игры они создали несколько опасных выпадов, но, чтобы играть на равных с "горняками", этого мало. В Киеве нужно выйти и поставить окончательную точку в противостоянии.

- Мы можем говорить о том, что у "Маккаби" есть шанс сыграть достойно в ответном матче.

- Если только сам "Шахтер" предоставит им такую возможность. Ждем красивой и подтвержденной победы со стороны донетчан, нужно завершить начатое дело. Добиться победы и показать еще раз, что "Шахтер" на правильном пути. Верю, что команда и на сей раз не подведет и порадует своих болельщиков.

Матч "Шахтер" - "Маккаби" начнется в 19:55. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.