Сергей Серебренников: Не думаю, что Брюгге будет отсиживаться в обороне

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол >>>

Разгар последнего месяца зимы явно не задался для будущего соперника киевского "Динамо". Как уже сообщал UA-Футбол, полторы недели назад у "Брюгге" возникли кадровые проблемы, связанные со здоровьем футболистов. Сразу у двоих из них - Матея Митровича и Стефано Денсвилла обнаружили наличие коронавируса в организме. Затем положительный результат в исследовании на Covid-19 вынудил уйти на самоизоляцию еще одного из основных игроков – Ханса Ванакена. Вдобавок ко всему зоболели главный тренер Филипп Клеман и несколько его коллег по тренерскому штабу. По этой причине в Киеве действиями "Брюгге" руководил наставник молодежной команды бельгийского клуба Рик Де Миль.

Увы, на этом проблемы соперника киевского "Динамо" не закончились. В тот момент, когда одни члены команды находились на самоизоляции, заболевали другие. В частности, это касается Шарля де Кетеларе, который несмотря на подозрительные симптомы все же приезжал в Киев, а затем узнал о положительном результате теста. По этой же причине оказались в клубном лазарете Симон Маньоле, Ноа Ланг и Матс Ритс.

несмотря на серьезные кадровые трудности, все мысли каждого из представителей бельгийского клуба связаны со следующим раундом Лиги Европы. В него "Брюгге" намерен пробиться во многом благодаря положительному результату в киевском матче (1:1).

Накануне ответного поединка между "Динамо" и "Брюгге" поразмышлять о возможном характере игры корреспондент UA-Футбол предложил бывшему нападающему этих двух клубов Сергею Серебренникову. Позвонить ему 44-летний специалист попросил в перерыве трансляции матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Реал", что я и сделал.

- Интерес к матчу с участием "Аталанты" обусловлен повышенным вниманием к вашему подопечному – новоиспеченному игроку итальянского клуба Виктору Коваленко? – первым делом интересуюсь у Серебренникова.

- Не только к нему. Таковым является и Руслан Малиновский. Обоих этих футболистов мы трудоустроили в "Аталанте", и поэтому вполне естественно, что следим за ними.

- Малиновский уже успел зарекомендовать себя в бергамском клубе с лучшей стороны, Коваленко же это еще предстоит. Как расцениваете его шансы закрепиться в составе и стать своим в "Аталанте"?

Они достаточно высоки. "Аталанта" ведь не будет брать кого-то просто так. Несмотря на то, что летом бергамцы могли взять Коваленко в роли свободного агента, они сделали все возможное, чтобы заполучить его нынешней зимой. Это было сделано для возможности лучше адаптироваться в новом для себя клубе. С тем, чтобы с нового сезона, зная итальянский язык и понимая, о чем говорят, футболист мог освоить проповедуемые Джан Пьеро Гасперини принципы футбола и "включиться". По стилю игры Виктор подходит этой команде.

- Эдуард Соболь оказался в "Брюгге" тоже благодаря вашему участию?

- Да, это тоже работа нашей компании Prostar. В ней, как вы знаете, помимо меня работают Вадим Шаблий, Александр Карпов и ряд других коллег. Мы все делаем вместе.

- Насколько серьезны кадровые потери для соперника "Динамо"?

- Они достаточно серьезные, ведь выпало полсостава футболистов – в частности, вратарь Симон Миньоле, полузащитники Шарль де Кетеларе, Ноа Ланг, Ханс Ванакен... Это четверка основных плюс еще Стефано Денсвил, которого мог использовать тренерский штаб. Все они - существенные потери "Брюгге", особенно в атакующем плане. Тот же Ноа Ланг последние два месяца был лидером атак и очень сильно провел этот отрезок. По первым двум из названных выше футболистам вопрос еще остается открытым, ведь у обоих взяли повторный тест на коронавирус. Правда, я пока не знаю, есть ли уже результат или нет. "Брюгге" - хорошо укомплектованная команда, в которой имеется достаточное количество качественных исполнителей, способных заменить отсутствующих. Все соперники находятся в равных условиях, так как рано или поздно коронавирусная проблема может коснуться той или иной команды. У "Динамо" ведь тоже был период, когда по этой же причине выпало несколько игроков.

- Какова реакция на коронавирусную проблему "Брюгге" в бельгийских СМИ?

- Все это освещается и преподносится как серьезная проблема для клуба. Даже такой факт, как отсутствие тренера вместе с командой тоже влияет. Это, конечно же, активно муссируется в прессе.

- Кто сможет заменить находящихся на карантине футболистов в четверг на поле стадиона в Брюгге?

Понятное дело, что если не будет играть Миньоле, то место в воротах займет Итан Хорват. Этот голкипер очень даже неплохой. Единственной проблемой может быть лишь отсутствие игровой практики. А тут как раз матч, который имеет важное значение. В данном случае для Хорвата это дополнительная психологическая нагрузка. Де Кетеларе тоже потеря для "Брюгге". С "Левеном" в минувшем туре чемпионата неплохо сыграл на фланге юный Игнас ван дер Бремпт. Вообще в "Брюгге" есть немало хороших игроков – в частности, нигериец Давид Окереке, который тоже может сыграть на фланге. Мне сложно сказать однозначно, кто именно выйдет на поле в четверг, ведь в сложившейся ситуации и выбор-то у бельгийского клуба не такой уж огромный.

- Как оцениваете результат первого матча в Киеве?

- В целом он на руку "Брюгге". Бельгийцам удалось забить, что при ничьей 1:1 позволяет не форсировать события в ответной игре. "Динамо" же необходимо во что бы то ни стало забивать, и соперник это понимает. Соответственно может от этого отталкиваться. Хотя я не думаю, что "Брюгге" будет отсиживаться в обороне. Скорее, будет пытаться играть в свой футбол, доминировать. Стараясь отвести игру подальше от своих ворот, на половину поля "Динамо".

- Что помешало динамовцам сыграть в домашнем матче поудачливее?

- Нужно отметить, что незадолго до возобновления сезона "Динамо" было в отпуске и на зимних сборах. А контрольные матчи, которые на них были сыграны, не идут ни в какое сравнение с официальными. Есть большая разница по части ритма, и в нем у "Брюгге" преимущество. К тому же, его футболисты находятся в очень неплохой форме. Команда показывает хороший футбол, лидирует в чемпионате. Что касается "Динамо", то видно, что оно еще не набрало ход. В действиях киевлян пока нет того автоматизма, который набирается через игры. Как бы ни тренировался футболист, а не имея достаточного количества игр в ногах, по его действиям видно, что приходится тяжеловато. Но тем не менее, "Динамо" достаточно квалифицированная команда, поэтому я уверен, что шансы у нее в Брюгге есть. Их нужно лишь искать, стараясь использовать в атаке.

- Как считаете, не сыграл ли с "Динамо" злую шутку тот факт, что в Киеве бельгийская команда оказалась не в оптимальном составе?

- Не думаю, что это подействовало в психологическом плане. Нет. Здесь дело в другом: нехватка хороших матчей в зимнюю пору. У динамовцев не было таких игр, в которых они могли бы показать все, на что способны. Таких, как были осенью в еврокубковом розыгрыше.

- Морозная погода, при которой проходил поединок на НСК "Олимпийский", для футболистов "Брюгге" была одним из дополнительных факторов со знаком "минус"?

- Безусловно, бельгийские футболисты не привыкли играть при такой температуре. Хотя когда меня спрашивают, является ли проблемой морозная погода, я всегда отвечаю, что играть при минусовой температуре не проблема. Проблема – сидеть на скамейке запасных или трибуне. Вот там холодно. Когда же ты в игре бегаешь по полю, а пульс зашкаливает, то по себе помню: это не является каким-то запредельным фактором.

- Чем, на ваш взгляд, силен нынешний "Брюгге"?

Прежде всего, командными действиями. У "Брюгге" прослеживается рисунок игры, ведь долгое время команда играет одним составом. Да, в ней есть новички, но пополняя ее ряды, они гармонично вписываются в игру. Эта стабильность играет для них важную роль. Если сравнить состав "Брюгге" годичной или двухгодичной давности, то он изменился лишь на пару-тройку имен. Его костяк сохраняется, при этом лидеры остаются. Это, конечно же, делает команду сильнее.

- За время, прошедшее с момента предыдущего свидания украинского и бельгийского грандов в Лиге чемпионов сезона-2019/20, "Брюгге" стал сильнее?

- На мой взгляд, да. Если брать матчи полуторагодичной давности, то для обеих соперников тогда было начало сезона и они еще не успели набрать форму. На данном же этапе "Брюгге" совершенно другая команда в плане игры, и мне кажется, что она прибавила. Пришедшие же игроки ее усилили.

- А что скажете о киевской команде?

- Стало сильнее и "Динамо". Команда показала очень хороший результат, выйдя в Лигу чемпионов и лидируя в чемпионате. Может, на данный момент в исполнении динамовцев и нет феерической игры, которую хотят видеть болельщики. Но мне кажется, что "Динамо" на правильном пути. Те результаты, которых оно добилось, лишь придает уверенности команде.

- Тот факт, что в отличие от динамовцев "Брюгге" сыграл в этом году втрое больше официальных матчей, может иметь весомое значение в предстоящей игре?

- Безусловно. Когда команда играет постоянно, она находится в тонусе. Это имеет немалое значение.

- Как складываются дела в "Брюгге" у Соболя?

- В целом все хорошо. Он является игроком основной обоймы бельгийской команды, постоянно играет в составе – причем, весьма неплохо. Эдуард прибавил в игре, растет – как вместе с командой, так и индивидуально. Судя по важности матчей, появлению в основе и проведенному на поле времени видно, что тренер ему доверяет. Парень чувствует себя уверенно и всем доволен. "Брюгге" - добротный европейский клуб, поэтому настроение у Эдуарда только позитивное.

- У бельгийской прессы вы наверняка сейчас нарасхват?

- Не сказал бы, что нарасхват, но мне журналисты звонили, расспрашивали. Особенно много звонков было перед первым матчем. Я понимаю, что у людей к дуэли "Брюгге" с "Динамо" есть определенный интерес, им хочется знать мое мнение. Поэтому мною это воспринимается нормально.

- За ходом матча будете наблюдать по телевидению или с трибуны стадиона?

- С трибуны. В четверг обязательно пойду на футбол.

- Какой вам видится предстоящая игра?

- Важность этого матча подразумевает накал страстей, и я уверен, что они будут. Учитывая, что это ответный матч, дополнительной возможности для исправления ситуации у "Динамо" не будет. Исходя из этого думаю, что киевская команда попытается сделать все возможное, чтобы перевес был на ее стороне. Но при этом, повторюсь, "Брюгге" не станет отсиживаться в обороне, а будет стараться контролировать ход игры, больше владеть мячом. Украинской же команде нужно будет использовать свои сильные стороны в атаке, чтобы попытаться склонить чашу весов в свою пользу.