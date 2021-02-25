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Цыганык: Я сделаю ставку, что Динамо точно забьет в матче с Брюгге

Лига Европы
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И даже не исключил варианта, что Динамо пройдет в следующую стадию

Цыганык: Я сделаю ставку, что Динамо точно забьет в матче с Брюгге

xsport.ua

Новина українською

Журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграет против "Брюгге".

"Интересный матч. Я очень надеялся, что "Динамо" сможет не пропустить в первой игре. Это было крайне важно. Впрочем, к сожалению, все-таки пропустили. Этот гол "Брюгге" в Киеве может стать решающим в этом противостоянии.

Не могу кому-то отдать предпочтение. Хотя мне понравилось "Динамо" в домашней встрече.

"Брюгге" - очень организованная команда, которая дома попытается контролировать мяч и прессинговать.

Я сделаю ставку, что "Динамо" точно забьет. И рискну предположить, что киевляне пройдут в следующую стадию Лиги Европы", - сказал Цыганык.

Матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Киеве завершилась вничью 1:1.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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