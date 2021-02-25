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Голкипер Брюгге Миньоле готовится к матчу с Динамо. Его тест оказался ложноположительным
Бывает и такое
Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле сможет сыграть в ответном матче 1/16 финала
Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, повторный тест на коронавирус 32-летнего футболиста оказался ложноположительным.
Таким образом, вратарь вернулся в заявку команды.
А вот хавбек Шарль Де Кетеларе продолжает оставаться на самоизоляции.
Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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