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Голкипер Брюгге Миньоле готовится к матчу с Динамо. Его тест оказался ложноположительным

Лига Европы
(1 голосов)

Бывает и такое

Голкипер Брюгге Миньоле готовится к матчу с Динамо. Его тест оказался ложноположительным

Новина українською

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле сможет сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, повторный тест на коронавирус 32-летнего футболиста оказался ложноположительным.

Таким образом, вратарь вернулся в заявку команды.

А вот хавбек Шарль Де Кетеларе продолжает оставаться на самоизоляции.

Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча. Первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Симон Миньоле
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Комментарии (1)
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dazo33
25.02.2021 в 18:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 18:20
Шансонье
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